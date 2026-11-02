Россия вышла из Европейской конвенции против пыток

По данным Совета Европы, до 2021 года делегации комитета совершили 30 визитов в Россию, где посетили более 450 мест лишения свободы. «Однако Российская Федерация была единственным государством-участником, которое заявило о своей политике неразглашения отчетов о визитах комиссий и ответов на них»,— утверждается в пресс-релизе.