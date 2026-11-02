Россия вышла из Европейской конвенции против пыток
Россия официально вышла из Конвенции Совета Европы по борьбе с пытками. Об этом сообщила пресс-служба Европейского совета.
Процедура денонсации началась летом 2025 года по инициативе правительства и президента России Владимира Путина. Совет Европы получил уведомление о таком решении российского руководства 30 октября 2025 года. Оно вступило в силу 1 ноября.
Россия была участником конвенции с 1988 года. Договором учреждается международный комитет по предотвращению пыток. Делегации комитета могут посещать страны-участницы конвенции для проверок — любые места лишения свободы, в том числе отделы полиции и места заключения в военных частях.
По данным Совета Европы, до 2021 года делегации комитета совершили 30 визитов в Россию, где посетили более 450 мест лишения свободы. «Однако Российская Федерация была единственным государством-участником, которое заявило о своей политике неразглашения отчетов о визитах комиссий и ответов на них»,— утверждается в пресс-релизе.
Всего, по информации Европейского совета, Россия опубликовала только четыре отчета о визитах. Неопубликованные отчеты касаются визитов в Чечню и на Северный Кавказ в период с 2000 по 2017 год.