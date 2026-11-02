«Крылья» не доросли
Разгромив самарский клуб, «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате России
«Зенит» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, выиграв в завершившем 13-й тур выездном матче у «Крыльев Советов». Не реализованный при счете 0:0 пенальти не помешал петербуржцам одержать разгромную — 3:0 — победу.
Четверть часа самарский матч проходил в настолько монотонном ключе, что человеку, у которого в нем не было особенных предпочтений, видимо, надо было придумывать, чем себя развлечь. Почему бы, например, не заняться подсчетом времени, которое требуется «Зениту», чтобы вернуть потерянный мяч? Смогут ли однажды «Крылья» продержать его хотя бы полминуты? Нет, что-то никак не склеивается. Все время расстаются с ним быстро, чтобы тут же выстроиться сзади, прикрывая тылы. Прикрывать, кстати, получается куда лучше, чем идти вперед. Но ведь и «Зенит» пока по-настоящему сложных задачек не предлагает. Играет размеренно, без вспышек.
А когда уже казалось, что этот вот нехитрый и понятный шаблон — он, может, и на все полтора часа, самарцы внезапно встрепенулись. Откуда взялась у середняка эта прыть, это жуткое желание навалиться на чемпиона? Только что же и не пахло им. Но нет, оказывается, те, кто думал, будто «Крылья» так и будут сидеть в окопах, не высовывая голову, ошибались.
Впрочем, как это часто случается, аутсайдерский порыв зажег скорее фаворита. Вскоре «Зенит» снова был у самарских ворот, а Джон Джон от души палил с пары десятков метров. Мячу не суждено было пролететь и трети этой дистанции, потому что на его пути очутился Фернанду Костанца. Зенитовцы-то моментально поняли, что вскоре арбитр Евгений Кукуляк наградит их правом на пенальти. Оппоненты сначала повозмущались, но с VAR спорить было бессмысленно: слишком четко показал, как мяч впечатывается в отставленную далеко в сторону руку Костанцы.
Одиннадцатиметровый исполнял Александр Соболев. Но этот поединок против вратаря «Крыльев» Никиты Кокарева он проиграл в одну калитку.
Кокарев будто заворожил его своим движением в левый от себя угол, заставив пробить туда же. Правда, отскок достался Максиму Глушенкову и его шанс был ничуть не менее шикарным, чем у Соболева,— голкипер же после своего подвига лежит на газоне, еще разок спасти команду не успевает. Глушенков угодил в дальнюю стойку.
Удивительно, но буквально через пять минут Кукуляку опять пришлось фиксировать игру рукой в штрафной «Крыльев» — теперь уже после удара Соболева. И возникла интрига: а кому доверять второй пенальти? Вообще-то в таких ситуациях бьющего меняют, потому что предыдущая неудача занозой сидит в голове, мешает сосредоточиться. Однако Соболев продемонстрировал поразительную уверенность в себе. Смело подошел к одиннадцатиметровой отметке, прицелился и вогнал мяч под перекладину.
А игра, после того как «Зенит» счет открыл, резко оживилась. Не хотелось «Крыльям» катиться по наклонной. Хотелось петербуржцам ответить.
Их тренер Сергей Булатов из-за пустякового эпизода закипел на бровке так, что заработал желтую карточку. И перерыв вроде пошел «Крыльям» на пользу: какими-то они выглядели спокойными, монументальными. «Зенит» между тем жестоко опустил всех, кто переживал за «Крылья», с небес на землю. Булатов выпустил на поле Владислава Шитова, чтобы добавить остроты, скорости. А Шитов завозился с мячом в центральном круге и распрощался с ним. Артем Карпукас такими перехватами умеет распоряжаться идеально. Не колеблясь ни мгновения, отпасовал вперед на Максима Глушенкова, а Глушенков эстетским касанием перевел мяч на разогнавшегося Александра Соболева. Форвард расстрелял Никиту Кокарева.
Вскоре зенитовский отрыв вырос до крупного. Это уже был не молниеносный выпад, а долгая атака с кучей передач, которые футболисты «Крыльев», хоть и старались отчаянно, никак не могли перехватить. Последней была та, что Глушенков отдал вовремя примчавшемуся из глубины, почувствовав запах крови, Карпукасу. В этот момент внутри штрафной были чуть ли не все самарские игроки. Помешать Карпукасу никто не сумел — бил без помех. Победив, «Зенит» сохранил верхнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Он на два очка опережает ближайшего преследователя — московское «Динамо».