«Крылья» не доросли

Четверть часа самарский матч проходил в настолько монотонном ключе, что человеку, у которого в нем не было особенных предпочтений, видимо, надо было придумывать, чем себя развлечь. Почему бы, например, не заняться подсчетом времени, которое требуется «Зениту», чтобы вернуть потерянный мяч? Смогут ли однажды «Крылья» продержать его хотя бы полминуты? Нет, что-то никак не склеивается. Все время расстаются с ним быстро, чтобы тут же выстроиться сзади, прикрывая тылы. Прикрывать, кстати, получается куда лучше, чем идти вперед. Но ведь и «Зенит» пока по-настоящему сложных задачек не предлагает. Играет размеренно, без вспышек.