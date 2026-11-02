ЦОДы в доле
Частные дата-центры обяжут выделить 10% мощностей под госнужды
Российские дата-центры обяжут резервировать десятую часть вычислительных мощностей для поддержки отечественных информационных ресурсов. При этом операторы центров обработки данных (ЦОД) смогут продолжать сдавать эти ресурсы в аренду, но по требованию правительственной подкомиссии должны будут освободить их в течение суток. Стоимость предоставляемых мощностей также будет регулироваться государством. Новые требования должны вступить в силу не позднее 12 ноября. Участники рынка ЦОДов сомневаются, что смогут выделить такую долю под выполнение этой меры, особенно после прошедшей волны атак БПЛА. Аналитики оценивают 10% мощностей в год в 15–20 млрд руб. для всего рынка.
Президент РФ Владимир Путин 2 ноября подписал указ, обязывающий владельцев центров обработки данных зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей, чтобы в случае необходимости поддержать информационные ресурсы страны. Мера не касается государственных и муниципальных ЦОДов, следует из документа. Вступить в силу новые меры должны не позже 12 ноября. Эта мера введена «в ответ на недружественные действия некоторых иностранных государств» и «в целях обеспечения поддержки функционирования на территории РФ информационных ресурсов, владельцами которых являются граждане РФ и российские юрлица».
При этом зарезервированные 10% мощностей ЦОДы могут продолжать использовать и, например, сдавать в аренду, но по решению специальной правительственной подкомиссии в течение суток эта доля должна быть передана «владельцам информационных ресурсов». При этом предельная цена таких мощностей устанавливается самой подкомиссией.
Михаил Осеевский, президент «Ростелекома», в интервью “Ъ” в мае 2026 года:
Развитие облачных вычислений и инфраструктуры ЦОДов — абсолютно необходимый элемент для дальнейшего развития страны.
Среди прочего указом подразумевается временное использование вычислительных мощностей за границей, однако только по согласованию с ФСБ РФ. Минцифры поручено провести учет свободных площадей и утвердить обязательные требования для владельцев ресурсов по обеспечению надежности и бесперебойности функционирования. “Ъ” направил запрос в Минцифры.
Появление указа стало неожиданностью для рынка, говорят опрошенные “Ъ” операторы центров. Сегодня коммерческие ЦОДы и в Москве, и в регионах заполнены почти на 100% из-за острого дефицита, говорит источник “Ъ” на рынке телекоммуникаций.
Также он не ожидает от подкомиссии рыночных цен за использование этих 10%. Либо на рынке появится «рисковый тариф», когда клиент окажется под угрозой отключения в любой момент за 24 часа, либо оператору ЦОДа придется нести прямые убытки от простоя 10% своих мощностей, полагает он.
За десять дней владельцам ЦОДов предстоит определить и зарезервировать соответствующие площади и мощности, подчеркивает руководитель центра экспертизы по ЦОДам «К2Тех» Сергей Махлин. «Насколько этого срока достаточно, зависит от того, как будет рассчитываться резерв и насколько подробный учет уже ведется на площадке»,— добавил он.
В РТК-ЦОД готовы реализовать требования указа. «В целом найти 10% на территории страны за счет внутренних резервов отрасли возможно. Но вопрос в локациях: найти резервы или неиспользуемые мощности в Москве или Петербурге сложнее, чем в других регионах»,— напоминает директор по взаимодействию с органами государственной власти РТК-ЦОД Дмитрий Панышев. Важно отметить: документ распространяется не только на коммерческие дата-центры, но и на корпоративные ЦОДы, не принадлежащие госорганам, госкорпорациям и муниципалитетам. На долю корпоративных ЦОДов приходится, по разным оценкам, более 70% мощностей и, если учитывать потенциал сегмента, совокупный объем рынка достаточен для того, чтобы отрасль консолидированно справилась с задачей, говорит он.
Порядок расходов можно оценить по рыночным ценам, отмечает старший инвестиционный директор KAMA FLOW Роман Чустузиан. «Стойка мощностью 5 кВт в Москве во втором квартале 2026 года стоила в среднем 170,8 тыс. руб. в месяц без НДС, крупные клиенты платят 160–190 тыс. руб. Для ЦОДа на 2 тыс. стоек (16 МВт ИТ-нагрузки) 10% — это 200 стоек, или 1,6 МВт: по московским ценам около 0,4–0,65 млрд руб. в год (30–55 млн руб. в месяц). Для всего рынка коммерческих ЦОДов (около 86 тыс. стоек на конец 2025 года, по оценке iKS-Consulting) 10% — это около 8,6 тыс. стоек, или порядка 15–20 млрд руб. в год. Для сравнения, выручка всего рынка в 2025 году — 148 млрд руб.»,— приводит оценку эксперт. В VK, MWS (МТС), IXcellerate, 3data, Selectel и Oxygen не ответили “Ъ”.
При этом российские производители серверов уверяют, что выполнить требования указа вполне реально.
Так, по словам директора управления продуктов и технологий «Е-Флопс» Филиппа Моднова, выходы найдут все, «только некоторым это будет стоить ноль, а некоторым придется скорректировать взаимодействие с рынком». «Тяжело будет тем площадкам, которые нацелены только на крупных потребителей и которые расписали все свои емкости по годам»,— добавил он.