ЦОДы в доле

Порядок расходов можно оценить по рыночным ценам, отмечает старший инвестиционный директор KAMA FLOW Роман Чустузиан. «Стойка мощностью 5 кВт в Москве во втором квартале 2026 года стоила в среднем 170,8 тыс. руб. в месяц без НДС, крупные клиенты платят 160–190 тыс. руб. Для ЦОДа на 2 тыс. стоек (16 МВт ИТ-нагрузки) 10% — это 200 стоек, или 1,6 МВт: по московским ценам около 0,4–0,65 млрд руб. в год (30–55 млн руб. в месяц). Для всего рынка коммерческих ЦОДов (около 86 тыс. стоек на конец 2025 года, по оценке iKS-Consulting) 10% — это около 8,6 тыс. стоек, или порядка 15–20 млрд руб. в год. Для сравнения, выручка всего рынка в 2025 году — 148 млрд руб.»,— приводит оценку эксперт. В VK, MWS (МТС), IXcellerate, 3data, Selectel и Oxygen не ответили “Ъ”.