Менеджеров «Аэрофлота» могут привлечь к ответственности за атаку хакеров

Следственный отдел линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево возбудил уголовное дело после хакерской атаки на информационные системы «Аэрофлота». К расследованию привлекли службу экономической безопасности ФСБ и Генпрокуратуру. К ответственности, как пишет «Ъ», могут привлечь менеджеров компании, если системы признают недостаточно защищенными.

Дело возбудили по материалам проверки прокуратуры Москвы по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Впоследствии уголовное дело могут передать в управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Ведомство уже занималось расследованием похожего дела в 2023 году. Тогда хакеры взломали информационные системы АО «Сирена-Трэвел» и ее систему бронирования авиабилетов Leonardo. В результате к ответственности привлекли двух вице-президентов компании Игоря Ройтмана и Александра Кальчука. Расследование против вице-президентов продолжается до сих пор.

Сбой в информационных системах «Аэрофлота» произошел утром 28 июля. Авиаперевозчик был вынужден отменить несколько десятков рейсов. Ответственность за кибератаку взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY».

Подробнее — в материале «Ъ».

Никита Черненко