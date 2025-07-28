Чем известны хакерские группировки Киберпартизаны BY и Silent Crow

Хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны» заявили 28 июля, что провели «продолжительную и масштабную операцию», в результате которой «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура» «Аэрофлота». Что известно об этих группировках — в справке “Ъ”.

«Киберпартизаны BY— группа хакеров, сформированная в сентябре 2020 года в Белоруссии после масштабных протестов в этой стране. В начале 2022 года группа взломала и заблокировала доступ к серверам Белорусской железной дороги, выдвинув требования об освобождении 50 политзаключенных. Также группировка распространяла в сети личные данные сотрудников силовых структур и правительства, которых считала виновными в нарушении прав человека во время протестов 2020 года.

В ноябре 2022 года группировка взяла на себя ответственность за атаку на подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр, в результате которой была выведена из строя инфраструктура, зашифрованы серверы и выгружены 2 ТБ внутренних документов организации. В 2023 году хакеры заявили о взломе крупнейшего белорусского государственного информационного агентства БЕЛТА.

О хакерской группировке Silent Crow стало известно в январе 2025 года после ее заявления о взломе базы Росреестра и получении доступа к данным Единого государственного реестра недвижимости. Хакеры заявили, что получили доступ к 2 млрд строк и объемом около 1 ТБ информации с личными данными россиян. В том же месяце группировка взяла на себя ответственность за утечку из «Ростелекома», вызванную взломом инфраструктуры его подрядчика. Telegram-канал «Утечки информации» утверждал, что в полученных хакерами базах, которые датируются 2024 годом, содержится 154 тыс. адресов электронной почты и 101 тыс. номеров телефонов.

В феврале группировка выложила в открытый доступ фрагмент базы данных, который, по ее данным, принадлежит департаменту информационных технологий Москвы. В слитом фрагменте содержался 1 млн записей, включающих: ФИО; номера телефонов (684 тыс. уникальных); адреса электронной почты (363 тыс.); пол; даты рождения; адреса проживания; серию и номер паспорта, а также информацию о его выдаче; место рождения. Также группа заявляла о взломе компаний «Киа Россия и СНГ», «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Клуба клиентов Альфа-банка».