Арестовали обвиняемого по делу Telegram-канала Baza полицейского

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО до 20 сентября сотрудника ОВД по Белгородской области Александра Селиванова. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда. Его обвинили в получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza.

По информации следователей, сотрудники канала давали взятки трем полицейским из Белгородской области, а также Краснодарского и Красноярского края. За это правоохранители отправляли Baza служебную информацию. Сумма взяток достигала 150 тыс. руб. Господин Селиванов признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

22 июля в московской редакции Baza и квартире главного редактора канала Глеба Трифонова прошли обыски по делу о даче взяток полицейским. 23 июля господина Трифонова и продюсера Telegram-канала Татьяну Лукьянову отправили под арест. Журналисты вину не признали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пришли на Baza — вернут не сразу».

Никита Черненко