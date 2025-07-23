Продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову отправили в СИЗО

Замоскворецкий райсуд Москвы арестовал на два месяца, до 20 сентября, продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову, сообщает канал. Ее обвиняют в даче взятки полицейским. По этому делу сегодня арестовали главного редактора проекта Глеба Трифонова.

По версии следствия, фигуранты покупали у сотрудников МВД служебную информацию, а затем публиковали ее в Telegram-канале. Суммы взяток, по данным «Ъ», составляли примерно 100 тыс. руб. Получение взяток вменили правоохранителям из Краснодара, Красноярска и Белгорода. Их доставили в Москву.

Обыски в редакции Baza и квартире господина Трофимова прошли 22 июля. Всего задержали пятерых работников канала, двух из них отпустили. Глеб Трифонов и Татьяна Лукьянова вину не признают.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пришли на Baza».

Никита Черненко