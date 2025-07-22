Telegram-канал Baza сообщил об обысках и задержании главреда

Telegram-канал Baza сообщает, что утром в офис издания «с обысками пришли полицейские». Предварительно «полиция и ОМОН также наведались в квартиру главреда» Глеба Трифонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На данный момент у Baza нет связи с главным редактором Глебом Трифоновым. Соседи главреда заявили его коллегам, что мужчину «увезли в неизвестном направлении». «Ни его коллеги, ни родные, ни адвокаты не могут его найти», — пишет канал. После предполагаемого задержания господина Трифонова правоохранители пришли в офис издания. Baza пишет, что находившиеся там в это время сотрудники перестали выходить на связь.

«Суть претензий полиции пока неизвестна, — сказано в сообщении канала. — Речь может идти о возбуждении некоего уголовного дела в одном из российских регионов».

На фоне сообщения об обысках у Baza Следственный комитет сообщил, что в Москве возбудили дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. В заявлении СКР сказано, что в Краснодарском и Красноярском краях и в Белгородской области «выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа», позднее сведения «публиковались на одном из каналов мессенджера "Телеграм"».

Сообщается, что в рамках уголовного дела были проведены обыски в указанных регионах, а также в Москве. Идет ли речь об обыске у Baza, в ведомстве не уточнили. «Устанавливаются лица, незаконно передававшие информацию, а также их соучастники», — добавили в СКР.

По данным «Ъ», главред Baza Глеб Трифонов проходит по этому уголовному делу свидетелем.