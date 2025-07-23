Главреда Telegram-канала Baza Трифонова арестовали за дачу взяток полицейским

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на два месяца, до 20 сентября, главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда. Фигуранта обвинили в даче взятки группой лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глеб Трифонов в зале суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Глеб Трифонов в зале суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Следствие считает, что господин Трифонов за деньги получал служебную информацию от полицейских. Затем ее публиковали в Telegram-канале. Аналогичные обвинения предъявили продюсеру Татьяне Лукьяновой. Сумма взяток, по информации «Ъ», составляла порядка 100 тыс. руб. Журналисты не признают вину.

По делу о получении взяток задержали сотрудников МВД из Краснодара, Красноярска и Белгорода. Их доставили в Москву для проведения следственных действий.

Глеба Трифонова и Татьяну Лукьянову задержали 22 июля. Изначально силовики доставили на допрос шестерых сотрудников Baza. В редакции канала и квартире главного редактора прошли обыски, изъяты компьютеры, телефоны и документы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пришли на Baza».

Никита Черненко