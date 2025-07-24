Один из полицейских признал вину по делу Telegram-канала Baza

Старший оперуполномоченный отдела белгородской полиции Александр Селиванов признал вину в получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza. Он заявил о раскаянии и готовности сотрудничать со следствием. Сегодня ему и двум другим правоохранителям изберут меру пресечения.

Заседание проходит в Замоскворецком районном суде Москвы. Вместе с господином Селивановым фигурантами проходят сотрудники ОМВД из Белгорода и Краснодара. Следствие просит отправить полицейских под арест.

По версии следствия, силовики за деньги передавали Telegram-каналу служебную информацию. Сумма взяток достигала 150 тыс. руб. Изначально действия сотрудников оценили как превышение должностных полномочий, затем дело переквалифицировали по статье о получении взяток.

23 июля по обвинению в даче взятки в СИЗО отправили главного редактора Baza Глеба Трифонова и продюсера канала Татьяну Лукьянову. Защита просила о более мягкой мере пресечения для фигурантов. Журналисты вину отрицают.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пришли на Baza — вернут не сразу».

Никита Черненко