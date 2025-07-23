Шанхайский спор

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ведут подготовку к своему саммиту, который пройдет 31 августа — 1 сентября в китайском Тяньцзине. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия и Китай намерены вывести ШОС на уровень, «бесконечно уходящий вверх». При этом он признал, что «у России много дискуссионных вопросов с Китаем, Индией и странами СНГ», решение которых требует «искать баланс интересов и не применять угрозы и ультиматумы». Задача эта выглядит непростой — в частности, в связи с жесткой позицией Индии, требующей осуждения другого члена ШОС — Пакистана — за поддержку терроризма. Участие премьера Моди в саммите ШОС остается под вопросом. Еще одна проблема — стремление вступить в ШОС Армении и Азербайджана, имеющих напряженные отношения с Россией и так и не помирившихся друг с другом.

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«Нулевая терпимость» Индии

Подготовка к ежегодному саммиту Шанхайской организации сотрудничества вступила в решающую фазу после состоявшейся в середине июля встречи глав МИДов стран ШОС в Тяньцзине.

Принимая ее участников, председатель КНР Си Цзиньпин обозначил ряд идей по развитию ШОС, назвав первоочередной задачей успешное проведение очередного саммита. Как заявил после встречи в Тяньцзине с главой МИД КНР Ван И глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия и Китай готовы вывести ШОС на уровень, «бесконечно уходящий вверх».

Решение этой амбициозной задачи, впрочем, упирается в ряд проблем, связанных с напряженной ситуацией в отношениях как между членами ШОС, так и между государствами, которые только претендуют на членство в этой организации.

Наличие этих раздражителей был вынужден признать и сам глава российской дипломатии, выступая на «Форуме будущего 2050». «У нас, конечно, много вопросов, которые вызывают споры, которые требуют дополнительных рассмотрений, дополнительных взаимных уступок с нашими великими соседями — и с Китаем, и с Индией, и со странами СНГ, Евразийского экономического союза. Чем плотнее, чем теснее сотрудничество, тем больше возникает вопросов, по которым каждый хочет чуть-чуть побольше свои интересы отстоять»,— заявил Сергей Лавров. По его словам, если не употреблять угрозы, ультиматумы, «тем более не применять их на практике, всегда можно найти честный баланс интересов».

Иллюстрацией слов российского министра и всей сложности задачи китайских организаторов избежать конфликтов и скандалов на саммите в Тяньцзине стала предельно жесткая позиция Индии по отношению к другому члену ШОС — Пакистану.

В то время как Сергей Лавров призывает искать компромиссы, индийское руководство провозгласило альтернативный принцип «нулевой терпимости» к терроризму, делающий любые компромиссы неуместными. Дели обвиняет Пакистан в организации совершенного 22 апреля теракта в городе Пахалгам в Кашмире, в результате которого погибли 26 человек.

В своем выступлении на совещании глав Минобороны стран ШОС, состоявшемся 25–26 июня в китайском Циндао, министр обороны Индии Раджнатх Сингх сделал особый упор на принцип «нулевой терпимости» к терроризму, призвав коллег по ШОС принять правомерность аргументов Индии и занять более решительную позицию по отношению к Пакистану.

Глава Минобороны Индии заявил: «Крайне важно, чтобы те, кто спонсирует, поощряет и использует терроризм в своих узких и эгоистичных целях, понесли ответственность за последствия. Некоторые страны используют трансграничный терроризм в качестве инструмента политики и предоставляют убежище террористам. Таким двойным стандартам не должно быть места. ШОС должна без колебаний порицать такие страны».

Однако этот призыв Дели так и не был услышан в Циндао, в связи с чем индийская сторона отказалась подписывать совместную декларацию совещания глав минобороны ШОС.

Как пояснил “Ъ” информированный источник в Дели, демарш был вызван тем, что Индию не устроила формулировка совместного документа, не упоминающая теракт в Пахалгаме, однако содержащая упоминания об инцидентах в пакистанской провинции Белуджистан.

По словам собеседника “Ъ”, китайской стороне удалось не допустить осуждения Пакистана на уровне ШОС, в чем индийская сторона усмотрела «двойные стандарты», о которых говорил в Циндао Раджнатх Сингх.

Решимость Индии не отступить от принципа «нулевой терпимости» по отношению к терроризму, который в интерпретации Дели прежде всего должен быть направлен своим глобальным острием против Пакистана, подтвердил на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро и премьер-министр Нарендра Моди.

Приглашая лидеров БРИКС на саммит будущего года, который пройдет под председательством Индии, Нарендра Моди заявил: «Не должно быть никаких колебаний во введении санкций против террористов. Жертвы и сторонники терроризма не могут быть на одной чаше весов. Молчаливое согласие с терроризмом, поддержка террора или террористов не должны быть приемлемы ни при каких обстоятельствах». По словам источников “Ъ”, участие индийского премьера в саммите ШОС этого года остается под вопросом из-за разногласий по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом, что ставит в непростое положение хозяина встречи — председателя КНР Си Цзиньпина.

Испытание «шанхайского духа»

Еще одной проблемой ШОС в 2025 году становится необходимость обезопасить себя от новых угроз и рисков, которые могут возникнуть в случае приема в организацию новых членов.

Эту проблему открыто признал на встрече в Тяньцзине глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. «Глава белорусской делегации акцентировал внимание на приверженности "шанхайскому духу", основанному на взаимном уважении, равенстве и солидарности. Он также предостерег, что вступление в ШОС государств, которые пренебрегают ее принципами или переносят на ее площадку двусторонние проблемы, является нецелесообразным и вредным»,— сообщили в МИД Белоруссии.

Для России, которая является одной из стран—основательниц ШОС, новой дилеммой становится вопрос о том, насколько уместным может быть обсуждаемое повышение уровня взаимодействия с ШОС Армении и Азербайджана. Эти две страны Южного Кавказа с 2015 года имеют статус партнеров по диалогу ШОС, однако пока так и не урегулировали двусторонние проблемы и не подписали мирный договор.

Кроме того, несмотря на то, что Армения и Азербайджан по-прежнему имеют статус союзников России, их отношения с Москвой в 2025 году достигли исторического минимума за весь постсоветский период и продолжают ухудшаться.

«Армения не скрывает своей европейской ориентации, стремления присоединиться к ЕС. Армянские власти сознательно ведут дело к разрыву связей с ЕАЭС и ОДКБ, которые, кстати, являются партнерами ШОС. А беспрецедентные нападки на Армянскую апостольскую церковь противоречат принципу уважения культурных ценностей и цивилизационного многообразия, который закреплен как одна из основополагающих скреп ШОС»,— заявил “Ъ” высокопоставленный дипломатический источник в Москве.

По его словам, в связи с беспрецедентным обострением отношений с Баку российская сторона также засомневалась в целесообразности приема в ШОС Азербайджана, учитывая попытки Баку отдать пальму первенства в миротворчестве на Южном Кавказе президенту Трампу и умаление роли Москвы.

«Согласно действующим правилам, претенденты на статус государства-члена обязуются строго соблюдать Хартию и другие документы ШОС, включая Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, предусматривающий неучастие в союзах, организациях и действиях, враждебных другим государствам-членам»,— напомнил собеседник “Ъ”.

Сергей Строкань