Соцфонд: пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет перечислят досрочно
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей перечислят досрочно — 6 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда. Там пояснили, что выплаты производят раньше, если их обычная дата выпадает на выходной день.
По данным фонда, в остальном график выплаты детских пособий в ноябре не изменится. В частности, единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву перечислят 3 ноября, передает ТАСС.
В 2027 году максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составит 95,5 тыс. руб. Сейчас выплаты могут достигать 83. тыс. руб.