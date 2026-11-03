Соцфонд: пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет перечислят досрочно

По данным фонда, в остальном график выплаты детских пособий в ноябре не изменится. В частности, единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву перечислят 3 ноября, передает ТАСС.