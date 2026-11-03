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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Жизнь

Соцфонд: пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет перечислят досрочно

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей перечислят досрочно — 6 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда. Там пояснили, что выплаты производят раньше, если их обычная дата выпадает на выходной день.
По данным фонда, в остальном график выплаты детских пособий в ноябре не изменится. В частности, единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву перечислят 3 ноября, передает ТАСС.
В 2027 году максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составит 95,5 тыс. руб. Сейчас выплаты могут достигать 83. тыс. руб.
Защита прав детей. Детский омбудсмен