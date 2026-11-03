США ударили по иранскому острову Кешм
Сегодня ночью на юге Ирана были слышны взрывы из-за ударов американских вооруженных сил (ВС) по острову Кешм, сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и Fox News со ссылкой на источники.
Иранское агентство Fars писало, что силы Корпуса стражей исламской революции уничтожили американский разведывательно-ударный дрон MQ-9 к востоку от Ормузского пролива и еще два MQM-170 к югу от острова Кешм. Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке информацию СМИ пока не комментировало.
По данным WSJ, американские представители назвали удар оборонительным: он должен заставить Иран прекратить атаки на торговые суда в Ормузском проливе. Один из собеседников газеты пояснил, что США намеренно не афишируют атаку, чтобы не создать впечатление возобновления боевых действий в регионе.
Последний раз США и Иран обменивались ударами в начале сентября. После этого начался очередной виток урегулирования, в частности, иранская делегация встречалась с посредниками из Катара, чтобы обсудить предложения США. При этом, по информации MS Now, Вашингтон планирует возобновить атаки сразу после промежуточных выборов 3 ноября. The New York Times уточняла, что новые удары США будут непродолжительными, но интенсивными.