США ударили по иранскому острову Кешм

Иранское агентство Fars писало, что силы Корпуса стражей исламской революции уничтожили американский разведывательно-ударный дрон MQ-9 к востоку от Ормузского пролива и еще два MQM-170 к югу от острова Кешм. Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке информацию СМИ пока не комментировало.