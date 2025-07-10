Азербайджан и Армения поднялись на высший уровень
Что обсуждали в Абу-Даби Ильхам Алиев и Никол Пашинян
Поставленный на паузу процесс мирного урегулирования между Баку и Ереваном наконец сдвинулся с мертвой точки: 10 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры в Абу-Даби. Главной темой встречи стал мирный договор, который был согласован еще в марте, но до сих пор не подписан из-за дополнительных требований азербайджанской стороны. Конкретных договоренностей лидеры не достигли, но условились продолжать диалог. Цель, по словам информированного источника ТАСС,— выйти на подписание документа до конца года.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Фото: Press Service of Prime Minister of the Republic of Armenia / Handout. / Reuters
Долгое время контакты Баку и Еревана проходили на российской или европейской площадках, но в 2023 году азербайджанская сторона выступила против продолжения переговоров на Западе, фактически обвинив США и Европу в проармянской позиции. На сегодняшний день довольно напряженными оказались и отношения двух закавказских республик с РФ. В итоге переговоры на уровне лидеров состоялись в ОАЭ — стране, которая активно развивает сотрудничество с Ереваном и Баку, но не имеет в регионе серьезных геополитических интересов.
Утром 10 июля состоялась встреча армянской и азербайджанской делегаций в расширенном составе — при участии в том числе министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, а также вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева. Спустя пару часов члены делегаций покинули зал, и встреча лидеров продолжилась в формате тет-а-тет.
Совокупно переговоры продлились пять часов.
По итогам переговоров министерства иностранных дел Азербайджана и Армении выступили с совместным заявлением, в котором говорится об эффективности двустороннего диалога сторон по нормализации отношений.
Лидеры договорились о дальнейших прямых контактах и поручили госкомиссиям продолжать работу по делимитации границы. На встрече обсуждались «различные аспекты» двусторонних отношений, отметили внешнеполитические ведомства, не вдаваясь в детали.
Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились спустя почти четыре месяца после согласования Баку и Ереваном 17 статей проекта мирного договора. Значительный прорыв в урегулировании конфликта, который длится больше 30 лет, почти сразу трансформировался в затяжной спор о том, на каких условиях будет подписано соглашение.
Армения готова уже сейчас выбирать место и время для подписания договора, но Азербайджан настаивает на выполнении двух предварительных условий: роспуске Минской группы ОБСЕ и изменении конституции Армении. В первом случае компромиссное решение уже предложено. Ереван выступает за то, чтобы в один день подписать мирное соглашение и распустить Минскую группу ОБСЕ, чья деятельность фактически приостановлена с 2022 года, так как ее сопредседатели — Россия, США и Франция — прекратили взаимодействие.
В случае с армянской конституцией разрешение проблемы, тем более в краткосрочной перспективе, кажется более проблематичным. В основном законе страны содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, в которой упоминается постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Азербайджан считает этот пункт территориальной претензией и требует его исключить.
Никол Пашинян неоднократно говорил, что и сам считает необходимым изменить конституцию. При этом он настаивает, что дело не в требованиях Азербайджана, а в стремлении обеспечить «жизнеспособность страны в новых геополитических условиях».
Эта логика вписывается в продвигаемую премьером концепцию «реальной», а не «исторической Армении», предполагающую отказ от уже не имеющих отношения к стране тем. К ним, в понимании Никола Пашиняна, относится и проблема Нагорного Карабаха, контроль над которым получил Азербайджан в сентябре 2023 года.
Для изменения основного закона потребуется референдум, который пройдет не раньше 2026 года. При этом в конце мая Никол Пашинян и вовсе заявил: если Конституционный суд республики решит, что мирное соглашение с Азербайджаном не противоречит конституции, «то не будет никаких препятствий» для направления договора на ратификацию. Кроме того, хотя текст мирного соглашения не публиковался, известно, что в одном из пунктов должно быть оговорено преимущество его положений перед национальным законодательством. Впрочем, Баку этот аргумент не убедил.
Кроме того, проблемным остается вопрос, который в текст мирного договора и вовсе не вошел: разблокирование транспортных коммуникаций. Азербайджан требует открыть Зангезурский транспортный коридор, который соединит западные районы страны с ее эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой. Согласно трехстороннему заявлению Армении, Азербайджана и России от ноября 2020 года, контроль за транспортным сообщением в регионе должна осуществлять погранслужба ФСБ. Но Армения предложила альтернативный транспортный проект («Перекресток мира»), в рамках которого вся инфраструктура будет действовать под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, через которые она проходит: Армении, Азербайджана, Турции, Ирана — без участия России.
Вместе с тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале июля, вскоре после встречи с Николом Пашиняном в Анкаре, намекнул на готовность Армении пойти на уступки в этом вопросе. По словам турецкого лидера, Ереван стал придерживаться подхода, «основанного на интересах экономической интеграции». Сам Никол Пашинян о некоем новом подходе армянской стороны пока не говорил.
Так или иначе, перспективы подписания мирного договора до сих пор остаются неясными. Источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, заявил: лидеры хотят устранить препятствия к заключению мира, чтобы подписать соглашение до конца года. Но официально никаких примерных сроков стороны не высказывали.
Тем временем в Кремле приветствовали переговоры лидеров Армении и Азербайджана. «Подписание такого договора станет очень важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира. Мы всецело поддерживаем этот процесс»,— сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.