Азербайджан и Армения поднялись на высший уровень

Поставленный на паузу процесс мирного урегулирования между Баку и Ереваном наконец сдвинулся с мертвой точки: 10 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры в Абу-Даби. Главной темой встречи стал мирный договор, который был согласован еще в марте, но до сих пор не подписан из-за дополнительных требований азербайджанской стороны. Конкретных договоренностей лидеры не достигли, но условились продолжать диалог. Цель, по словам информированного источника ТАСС,— выйти на подписание документа до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Press Service of Prime Minister of the Republic of Armenia / Handout. / Reuters Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Press Service of Prime Minister of the Republic of Armenia / Handout. / Reuters

Долгое время контакты Баку и Еревана проходили на российской или европейской площадках, но в 2023 году азербайджанская сторона выступила против продолжения переговоров на Западе, фактически обвинив США и Европу в проармянской позиции. На сегодняшний день довольно напряженными оказались и отношения двух закавказских республик с РФ. В итоге переговоры на уровне лидеров состоялись в ОАЭ — стране, которая активно развивает сотрудничество с Ереваном и Баку, но не имеет в регионе серьезных геополитических интересов.

Утром 10 июля состоялась встреча армянской и азербайджанской делегаций в расширенном составе — при участии в том числе министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, а также вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева. Спустя пару часов члены делегаций покинули зал, и встреча лидеров продолжилась в формате тет-а-тет.

Совокупно переговоры продлились пять часов.

По итогам переговоров министерства иностранных дел Азербайджана и Армении выступили с совместным заявлением, в котором говорится об эффективности двустороннего диалога сторон по нормализации отношений.

Лидеры договорились о дальнейших прямых контактах и поручили госкомиссиям продолжать работу по делимитации границы. На встрече обсуждались «различные аспекты» двусторонних отношений, отметили внешнеполитические ведомства, не вдаваясь в детали.

Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились спустя почти четыре месяца после согласования Баку и Ереваном 17 статей проекта мирного договора. Значительный прорыв в урегулировании конфликта, который длится больше 30 лет, почти сразу трансформировался в затяжной спор о том, на каких условиях будет подписано соглашение.

Армения готова уже сейчас выбирать место и время для подписания договора, но Азербайджан настаивает на выполнении двух предварительных условий: роспуске Минской группы ОБСЕ и изменении конституции Армении. В первом случае компромиссное решение уже предложено. Ереван выступает за то, чтобы в один день подписать мирное соглашение и распустить Минскую группу ОБСЕ, чья деятельность фактически приостановлена с 2022 года, так как ее сопредседатели — Россия, США и Франция — прекратили взаимодействие.

В случае с армянской конституцией разрешение проблемы, тем более в краткосрочной перспективе, кажется более проблематичным. В основном законе страны содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, в которой упоминается постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Азербайджан считает этот пункт территориальной претензией и требует его исключить.

Никол Пашинян неоднократно говорил, что и сам считает необходимым изменить конституцию. При этом он настаивает, что дело не в требованиях Азербайджана, а в стремлении обеспечить «жизнеспособность страны в новых геополитических условиях».

Эта логика вписывается в продвигаемую премьером концепцию «реальной», а не «исторической Армении», предполагающую отказ от уже не имеющих отношения к стране тем. К ним, в понимании Никола Пашиняна, относится и проблема Нагорного Карабаха, контроль над которым получил Азербайджан в сентябре 2023 года.

Для изменения основного закона потребуется референдум, который пройдет не раньше 2026 года. При этом в конце мая Никол Пашинян и вовсе заявил: если Конституционный суд республики решит, что мирное соглашение с Азербайджаном не противоречит конституции, «то не будет никаких препятствий» для направления договора на ратификацию. Кроме того, хотя текст мирного соглашения не публиковался, известно, что в одном из пунктов должно быть оговорено преимущество его положений перед национальным законодательством. Впрочем, Баку этот аргумент не убедил.

Кроме того, проблемным остается вопрос, который в текст мирного договора и вовсе не вошел: разблокирование транспортных коммуникаций. Азербайджан требует открыть Зангезурский транспортный коридор, который соединит западные районы страны с ее эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой. Согласно трехстороннему заявлению Армении, Азербайджана и России от ноября 2020 года, контроль за транспортным сообщением в регионе должна осуществлять погранслужба ФСБ. Но Армения предложила альтернативный транспортный проект («Перекресток мира»), в рамках которого вся инфраструктура будет действовать под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, через которые она проходит: Армении, Азербайджана, Турции, Ирана — без участия России.

Вместе с тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале июля, вскоре после встречи с Николом Пашиняном в Анкаре, намекнул на готовность Армении пойти на уступки в этом вопросе. По словам турецкого лидера, Ереван стал придерживаться подхода, «основанного на интересах экономической интеграции». Сам Никол Пашинян о некоем новом подходе армянской стороны пока не говорил.

Так или иначе, перспективы подписания мирного договора до сих пор остаются неясными. Источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, заявил: лидеры хотят устранить препятствия к заключению мира, чтобы подписать соглашение до конца года. Но официально никаких примерных сроков стороны не высказывали.

Тем временем в Кремле приветствовали переговоры лидеров Армении и Азербайджана. «Подписание такого договора станет очень важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира. Мы всецело поддерживаем этот процесс»,— сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Лусине Баласян