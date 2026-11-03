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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
МирКонфликты

Минобороны России сообщило об ударе по объектам энергетики в трех областях Украины

ВС РФ поразили объекты в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях
Российские военнослужащие нанесли удар по объектам энергетического комплекса, которые обеспечивают электричеством предприятия военной промышленности, на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, поражены объекты в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Также под удар попали портовая инфраструктура в Одесской области и морские суда, используемые в военных целях. При атаке применялись оружие наземного, воздушного базирования и ударные беспилотники большой дальности.
Минобороны
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ТЭК
Украина