Минобороны России сообщило об ударе по объектам энергетики в трех областях Украины
ВС РФ поразили объекты в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях
Российские военнослужащие нанесли удар по объектам энергетического комплекса, которые обеспечивают электричеством предприятия военной промышленности, на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, поражены объекты в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Также под удар попали портовая инфраструктура в Одесской области и морские суда, используемые в военных целях. При атаке применялись оружие наземного, воздушного базирования и ударные беспилотники большой дальности.