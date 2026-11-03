Путешественники объезжают риски

В «Туту» замечают, что складывающаяся в индустрии ситуация может привести к консолидации рынка и уходу с него некоторых компаний. В Neo считают, что тяжелее всего ситуация складывается в курортных регионах. Изначально высокая конкуренция накладывается на общее падение туристического потока. К этому добавляется рост издержек, в том числе налоговых, отмечают в Neo. Там обращают внимание на действующий с 2025 года туристический налог, плательщиками которого выступают средства размещения. Его сборы, согласно данным Минэкономики, в январе—июне 2026 года составили 5,2 млрд руб., увеличившись год к году на 60%.