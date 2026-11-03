Путешественники объезжают риски
Число ликвидаций туристического бизнеса выросло на 33,6% за год
Снижение туристической активности в первую очередь внутри страны привело к массовому закрытию бизнесов в этой сфере. За январь—сентябрь 2026 года количество ликвидаций специализирующихся на туризме организаций и предпринимателей выросло на 33,6% в годовом выражении. Новых структур, напротив, было зарегистрировано на 16% меньше. Снова начать расти рынок может после возвращения платежеспособного спроса и стабилизации ситуации с транспортом.
В январе—сентябре 2026 года в России было ликвидировано 4 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), специализирующихся на туризме, подсчитали в «Контур.Фокус». За год значение выросло на 33,6%. Большинство ликвидаций обеспечили турагентства. Количество регистраций новых структур, напротив, сократилось в годовом выражении на 16%, до 4,1 тыс. Это минимальное значение как минимум за три последних года.
В общей сложности, согласно «Контур.Фокус», в России на 1 октября 2026 года было зарегистрировано 47,5 тыс. компаний и ИП, специализирующихся на туризме. Год к году показатель увеличился на 0,9%. Годом ранее этот прирост оценивался в 4,6%. В январе—сентябре 2026 года позитивная динамика обеспечена исключительно ИП. Их количество за год выросло на 9,5%. Юридических лиц в то же время стало меньше на 5,8% — 24,7 тыс. на 1 октября 2026 года.
В некоторых регионах прослеживается совокупное сокращение числа зарегистрированных юрлиц и ИП. Например, в Свердловской области на 1 октября работали 1,7 тыс. структур, что на 6,1% меньше, чем в январе, в Самарской области — 970 (–3,9%), в Челябинской области — 1,1 тыс. (–1,1%), следует из материалов «Контур.Фокус».
Деловая активность в туризме сокращается из-за общего падения спроса на отдых внутри страны. Согласно Travelline, количество гостиничных бронирований в январе—сентябре 2026 года в России сократилось на 5,3% год к году. Ночей в брони стало меньше в среднем на 2% (см. “Ъ” от 18 октября). Похожую оценку ранее приводили в Ассоциации туроператоров России, фиксируя спад внутреннего турпотока в текущем году на 3–4%. На рынке сложившуюся тенденцию традиционно объясняют стремлением потребителей сократить расходы и частичной переориентацией на выездные направления.
Ситуацию с международным туризмом, впрочем, тоже нельзя назвать безоблачной. Весной 2026 года бизнес столкнулся с необходимостью массовых возвратов средства за отмененные поездки в ОАЭ (см. “Ъ” от 3 марта). Туризм считается низкомаржинальным бизнесом. Аналитики Neo напоминают, что доходы агентов складываются из комиссионного вознаграждения, обычно составляющего 8–12%. Чистая рентабельность даже устойчивых компаний здесь редко превышает несколько процентов. В такой модели небольшое падение продаж, рост возвратов или увеличение операционных расходов способны быстро превратить низкую маржу в убыток, объясняют в компании.
В «Туту» замечают, что складывающаяся в индустрии ситуация может привести к консолидации рынка и уходу с него некоторых компаний. В Neo считают, что тяжелее всего ситуация складывается в курортных регионах. Изначально высокая конкуренция накладывается на общее падение туристического потока. К этому добавляется рост издержек, в том числе налоговых, отмечают в Neo. Там обращают внимание на действующий с 2025 года туристический налог, плательщиками которого выступают средства размещения. Его сборы, согласно данным Минэкономики, в январе—июне 2026 года составили 5,2 млрд руб., увеличившись год к году на 60%.
Деловая активность в туриндустрии может восстановиться за счет роста турпотока, перспективы которого, как считают в «Туту», зависят в первую очередь от предсказуемости транспорта. У потребителей есть готовность путешествовать, но многие из них рассматривают возможную отмену или перенос рейса как существенный фактор риска, поясняют там. Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов уверен, что деловая активность в туризме напрямую зависит от перспектив роста платежеспособного спроса.
Газета «Коммерсантъ» №204от 03.11.2026, стр. 10