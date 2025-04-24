Режим прекращения воды и воздуха

Обострение между Индией и Пакистаном, возникшее на фоне теракта в индийском штате Джамму и Кашмир, достигло критической точки. Обе стороны приняли очень жесткие меры в отношении друг друга: от понижения дипотношений до аннулирования виз всех граждан и приостановки действия ключевых двусторонних соглашений. Международное сообщество выразило опасения возможным переходом конфликта между двумя ядерными — хотя и неофициально — державами в горячую фазу, призвав стороны к сдержанности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mukhtar Khan / AP Фото: Mukhtar Khan / AP

События после теракта в индийском штате Джамму и Кашмир, унесшего жизни 26 человек, развивались стремительно. Вечером 23 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди провел заседание кабинета министров по безопасности, после которого в Нью-Дели объявили о причастности Пакистана к теракту. Официально ответственность на себя взяли выходцы из группировки «Фронт сопротивления», связанной с боевиками из пропакистанской «Лашкар-э-Тайиба» (признана в России террористической и запрещена).

Однако, по данным Hindustan Times, индийские спецслужбы обнаружили доказательства причастности к атаке межведомственной разведки Пакистана.

«Перехваченные нашей разведкой данные свидетельствуют о прямой связи с оперативниками, базирующимися в Пакистане. Мы отследили цифровой след нескольких конспиративных квартир в Музаффарабаде и Карачи, которые были ключевыми центрами для предыдущих крупных атак "Лашкар-э-Тайиба" (признана в России террористической и запрещена.— “Ъ”) в Индии, контролируемых пакистанской армией и межведомственной разведкой Пакистана»,— приводит издание слова одного из своих источников.

Официальный Исламабад свою причастность к террористической атаке отрицает.

Тем не менее заместитель главы МИД Индии Викрам Мисри представил обширный пакет мер, которые Индия примет в отношении Пакистана в ответ на теракт. Так, страна приостановила действие договора с Пакистаном о водах реки Инд от 1960 года (договор регулирует распределение водных ресурсов между странами) и закрыла единственный наземный пограничный переход между странами. Кроме того, Нью-Дели аннулировал визы всех находящихся в стране пакистанцев и предписал им покинуть территорию Индии до 27 апреля. Тем, кто только собирался приехать в страну, въезд закрыли. Также Индия объявила персонами нон грата всех военных, военно-морских и военно-воздушных советников посольства Пакистана и отозвала своих советников из индийского посольства в Исламабаде. Численность дипперсонала в двух странах сократится с 50 до 33 человек. Наконец, страна заблокировала официальную страницу правительства Пакистана в соцсети Х.

В ответ уже в Пакистане прошло совещание кабмина, по итогам которого были объявлены встречные меры. Исламабад приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, включая договор по итогам третьей индо-пакистанской войны, закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановил всю двустороннюю торговлю с Индией.

При этом в Исламабаде отвергли приостановку действия договора о разделе вод реки Инд, которое Нью-Дели ранее не приостанавливал даже во времена серьезных конфликтов с Пакистаном.

«Любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, будет рассматриваться как акт войны»,— говорится в заявлении секретариата премьер-министра по итогам совещания.

Предыдущая эскалация между странами произошла в июне 2023 года на фоне инцидента в районе линии разграничения пакистанской и индийской части Кашмира. Тогда пограничные войска Индии открыли огонь по группе пакистанских пастухов в секторе Саттвал (регион Азад-Кашмир, де-факто являющийся частью Пакистана), в результате погибли двое мирных жителей. Это было первое серьезное нарушение режима прекращения огня, действовавшего с 2021 года после отмены Индией особого статуса Кашмира. Тогда стороны обменялись резкими дипломатическими заявлениями, но при международном посредничестве смогли предотвратить эскалацию и восстановить связи в течение недель.

Нынешнее обострение оказалось куда опаснее, вызвав у международного сообщества серьезные опасения, что конфликт между двумя неофициальными ядерными державами вполне может перерасти в горячую фазу. К сдержанности стороны призвали США, Великобритания, Китай и Евросоюз. Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил содействие в разрешении конфликта. «ООН призывает обе стороны к сдержанности и готова содействовать мирному разрешению конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности»,— сказал он.

Вероника Вишнякова