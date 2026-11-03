Посольство России: несколько дружественных стран готовы посредничать по Украине
Несколько дружественных России стран готовы выступить посредниками для переговоров по Украине, заявили в посольстве РФ в Берне. В диппредставительстве сочли «неактуальным» предложение Швейцарии предоставить площадку для переговоров.
«Есть целый ряд дружественных России стран, которые также готовы выступить посредниками. На этом фоне швейцарские потуги по продвижению собственных "добрых услуг" выглядят неактуально»,— прокомментировали «РИА Новости» в российском посольстве.
Накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что переговоры делегаций России и Украины при посредничестве Штатов пройдут в Абу-Даби 10 и 11 ноября. На этой неделе американские переговорщики встретятся с представителями Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.