Баланс десяти стихий
Тарифные угрозы Дональда Трампа не поколебали единство внутри ШОС
На встрече в китайском Тяньцзине главы МИДов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планировали спокойно обсудить насущные вопросы и подготовку к осеннему саммиту. Однако в ночь на вторник, 15 июля, стало ясно, что планы дипломатов будут скорректированы в связи с предупреждениями, прилетевшими из-за океана. Корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая наблюдала в Тяньцзине за тем, как представители десяти стран—членов ШОС реагировали на тарифные угрозы президента США Дональда Трампа.
Министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар (слева) и глава МИД России Сергей Лавров на встрече в КНР
Фото: Пресс-служба МИД России
Президент Трамп выступил со своим ультиматумом в понедельник (см. “Ъ” от 15 июля). Он дал понять, что власти США введут вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров РФ, если в ближайшие 50 дней соглашение о мире на Украине так и не будет достигнуто.
Хотя предупреждения господина Трампа и не были напрямую адресованы ШОС, тот факт, что четыре из пяти ключевых стран—импортеров российской продукции (КНР, Индия, Белоруссия и Казахстан) в этой организации состоят, сигнализировал: в Тяньцзине эту тему вряд ли удастся обойти стороной. Тем более что и другие члены ШОС (в настоящее время в нее входят десять стран — РФ, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран и Белоруссия) поддерживают с Москвой тесные торговые связи.
Происходящее в Тяньцзине лишь подкрепило эти предположения. Незадолго до начала заседания несколько собеседников в делегациях стран ШОС подтвердили корреспонденту “Ъ”, что в свете новых вводных в их планах действительно оказалось и обсуждение вопроса тарифов. Источник, представлявший одно из государств Центральной Азии, впрочем, отрицательно ответил на вопрос “Ъ”, не вызывают ли последние новости тревогу. По его словам, в правительстве страны рассчитывают на то, что ситуацию удастся урегулировать дипломатическим путем.
Пекин был более резок даже в своих публичных оценках.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя угрозы американцев, заявил, что политика «принуждения» не разрешит конфликт. «Китай выступает решительно против любых незаконных односторонних санкций и юрисдикции "длинной руки" (практика, которая подразумевает введение одной страной санкций против другой на основе собственного законодательства.— “Ъ”)»,— указал он, подчеркнув, что в тарифной войне не может быть победителей, а «принуждение и давление не решат проблемы». В Пекине уверены, что к завершению конфликта могут привести лишь «диалог и переговоры».
Другие министры в публичных заявлениях от комментариев касательно тарифов старательно воздерживались. Почему — объяснил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, торговые контрагенты слышат то, что прозвучало из Вашингтона, «но едва ли могут сейчас прогнозировать свои действия».
Вместе с тем министр косвенно дал понять, каких действий от своих партнеров ожидает российская сторона.
«У них есть обязательства. Международные обязательства,— напомнил господин Лавров.— И, зная этих наших партнеров, я не вижу, как они могут отказаться от независимой политики, от политики соблюдения договоренностей, достигаемых и по двусторонним каналам, и в многосторонних форматах».
В целом же, как заверил глава российского внешнеполитического ведомства, несмотря на «нюансы в национальных подходах» стран—членов объединения, внутри него сохраняется «общее понимание возрастающего значения совокупного потенциала членов ШОС как в региональных, так и в мировых делах». Это подтвердил и глава МИД Ирана Аббас Аракчи, который, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», назвал ШОС «очень важной региональной организацией», которой Тегеран «придает большое значение».
По словам Сергея Лаврова, в ходе дискуссий члены констатировали: общая линия на укрепление ШОС как одной из несущих опор справедливого многополярного мироустройства остается неизменной. По его словам, страны—участницы организации сходятся в том, что ее деятельность «объективно способствует созданию архитектуры равной неделимой безопасности во всей Евразии».
При этом господин Лавров дал понять, что текущее положение и роль ШОС в системе глобального управления — далеко не предел мечтаний ее членов. По итогам встречи с российским коллегой в формате тет-а-тет глава МИД Китая Ван И заявил о нацеленности Пекина и Москвы на то, чтобы вывести ШОС на новый уровень. Отвечая на вопрос о том, о каком именно уровне идет речь, господин Лавров ответил кратко, но уверенно: «О бесконечно уходящем вверх».