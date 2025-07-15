Баланс десяти стихий

На встрече в китайском Тяньцзине главы МИДов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планировали спокойно обсудить насущные вопросы и подготовку к осеннему саммиту. Однако в ночь на вторник, 15 июля, стало ясно, что планы дипломатов будут скорректированы в связи с предупреждениями, прилетевшими из-за океана. Корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая наблюдала в Тяньцзине за тем, как представители десяти стран—членов ШОС реагировали на тарифные угрозы президента США Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар (слева) и глава МИД России Сергей Лавров на встрече в КНР

Фото: Пресс-служба МИД России Министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар (слева) и глава МИД России Сергей Лавров на встрече в КНР

Фото: Пресс-служба МИД России

Президент Трамп выступил со своим ультиматумом в понедельник (см. “Ъ” от 15 июля). Он дал понять, что власти США введут вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров РФ, если в ближайшие 50 дней соглашение о мире на Украине так и не будет достигнуто.

Хотя предупреждения господина Трампа и не были напрямую адресованы ШОС, тот факт, что четыре из пяти ключевых стран—импортеров российской продукции (КНР, Индия, Белоруссия и Казахстан) в этой организации состоят, сигнализировал: в Тяньцзине эту тему вряд ли удастся обойти стороной. Тем более что и другие члены ШОС (в настоящее время в нее входят десять стран — РФ, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран и Белоруссия) поддерживают с Москвой тесные торговые связи.

Происходящее в Тяньцзине лишь подкрепило эти предположения. Незадолго до начала заседания несколько собеседников в делегациях стран ШОС подтвердили корреспонденту “Ъ”, что в свете новых вводных в их планах действительно оказалось и обсуждение вопроса тарифов. Источник, представлявший одно из государств Центральной Азии, впрочем, отрицательно ответил на вопрос “Ъ”, не вызывают ли последние новости тревогу. По его словам, в правительстве страны рассчитывают на то, что ситуацию удастся урегулировать дипломатическим путем.

Пекин был более резок даже в своих публичных оценках.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя угрозы американцев, заявил, что политика «принуждения» не разрешит конфликт. «Китай выступает решительно против любых незаконных односторонних санкций и юрисдикции "длинной руки" (практика, которая подразумевает введение одной страной санкций против другой на основе собственного законодательства.— “Ъ”)»,— указал он, подчеркнув, что в тарифной войне не может быть победителей, а «принуждение и давление не решат проблемы». В Пекине уверены, что к завершению конфликта могут привести лишь «диалог и переговоры».

Другие министры в публичных заявлениях от комментариев касательно тарифов старательно воздерживались. Почему — объяснил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, торговые контрагенты слышат то, что прозвучало из Вашингтона, «но едва ли могут сейчас прогнозировать свои действия».

Вместе с тем министр косвенно дал понять, каких действий от своих партнеров ожидает российская сторона.

«У них есть обязательства. Международные обязательства,— напомнил господин Лавров.— И, зная этих наших партнеров, я не вижу, как они могут отказаться от независимой политики, от политики соблюдения договоренностей, достигаемых и по двусторонним каналам, и в многосторонних форматах».

В целом же, как заверил глава российского внешнеполитического ведомства, несмотря на «нюансы в национальных подходах» стран—членов объединения, внутри него сохраняется «общее понимание возрастающего значения совокупного потенциала членов ШОС как в региональных, так и в мировых делах». Это подтвердил и глава МИД Ирана Аббас Аракчи, который, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», назвал ШОС «очень важной региональной организацией», которой Тегеран «придает большое значение».

По словам Сергея Лаврова, в ходе дискуссий члены констатировали: общая линия на укрепление ШОС как одной из несущих опор справедливого многополярного мироустройства остается неизменной. По его словам, страны—участницы организации сходятся в том, что ее деятельность «объективно способствует созданию архитектуры равной неделимой безопасности во всей Евразии».

При этом господин Лавров дал понять, что текущее положение и роль ШОС в системе глобального управления — далеко не предел мечтаний ее членов. По итогам встречи с российским коллегой в формате тет-а-тет глава МИД Китая Ван И заявил о нацеленности Пекина и Москвы на то, чтобы вывести ШОС на новый уровень. Отвечая на вопрос о том, о каком именно уровне идет речь, господин Лавров ответил кратко, но уверенно: «О бесконечно уходящем вверх».

Анастасия Домбицкая