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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Мир

При атаке на индийское судно у берегов Омана погиб моряк

Индийское судно с 14 моряками было атаковано у берегов Омана. Один член экипажа погиб, заявил министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал.
Инцидент произошел 2 ноября. По словам министра, судно MSV AL JUSUFI атаковал «неопознанный воздушный объект». 13 членов экипажа эвакуировались, их спасла береговая охрана Омана. Один из моряков умер от полученных травм, уточнил министр.
«Министерство и посольство Индии в Омане поддерживают связь с местными властями, чтобы обеспечить неотложную помощь 13 выжившим, а также содействовать их скорейшему возвращению на родину и репатриации тела погибшего моряка»,— написал господин Соновал в соцсети Х.
Кто может быть причастен к атаке, неизвестно. В начале октября МИД Индии сообщал, что танкер On Peace под флагом Панамы подвергся обстрелу при попытке пройти через Ормузский пролив. Тогда были ранены 12 членов экипажа.
Кораблекрушения, аварии судов
Индия
Азия
Ближний Восток