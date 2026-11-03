При атаке на индийское судно у берегов Омана погиб моряк
Индийское судно с 14 моряками было атаковано у берегов Омана. Один член экипажа погиб, заявил министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал.
Инцидент произошел 2 ноября. По словам министра, судно MSV AL JUSUFI атаковал «неопознанный воздушный объект». 13 членов экипажа эвакуировались, их спасла береговая охрана Омана. Один из моряков умер от полученных травм, уточнил министр.
«Министерство и посольство Индии в Омане поддерживают связь с местными властями, чтобы обеспечить неотложную помощь 13 выжившим, а также содействовать их скорейшему возвращению на родину и репатриации тела погибшего моряка»,— написал господин Соновал в соцсети Х.
Кто может быть причастен к атаке, неизвестно. В начале октября МИД Индии сообщал, что танкер On Peace под флагом Панамы подвергся обстрелу при попытке пройти через Ормузский пролив. Тогда были ранены 12 членов экипажа.