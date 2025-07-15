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Коммерсантъ FM
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Песков об ответе Путина на угрозы Трампа, должности Мединского и сигналах Киеву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил серьезность угроз президента США об отсрочке для России в 50 дней и пошлинах в 100%. Также он заявил о готовности Москвы к новому раунду переговоров с Киевом, заступился за Владимира Мединского и прокомментировал сообщения СМИ о призывах господина Трампа к Владимиру Зеленскому «усилить давление на Москву и Петербург». Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об угрозах Трампа

  • Новые заявления Трампа о конфликте на Украине серьезны, нужно время для их анализа.
  • Путин сам прокомментирует слова Трампа о России и себе, если посчитает необходимым.
  • Принимаемые в Вашингтоне и столицах стран НАТО решения воспринимаются Киевом как сигнал к продолжению войны, а не к миру.

О претензиях Рютте к Мединскому

  • Должность Мединского по нашей табели о рангах выше министерской.
  • Рютте сам является историком, но никогда не проводил таких блестящих исторических параллелей и экскурсов, как Мединский.

О переговорах с Украиной

  • Россия сохраняет свою готовность к третьему раунду переговоров с Украиной.
  • Россия пока не получает сигналов по срокам третьего раунда переговоров с Украиной.
  • Трудно сказать, может ли повлиять возможный уход министра обороны Украины Умерова на переговоры.
  • США хотят видеть диалог России и Украины. Хотят видеть якобы и в Европе.

О якобы призывах Трампа к Зеленскому ударить по Москве и Петербургу

  • Как правило, такие сливы оказываются фейками.
  • Но иногда бывают и серьезные сливы, в том числе и в прежде уважаемых изданиях.
  • Жесткая риторика Трампа появилась давно.

О Приднестровье

  • Все, что связано с Приднестровьем — предмет особой озабоченности России.
  • Россия по линии спецслужб знает, что Приднестровье фигурирует в различных планах и замыслах европейских стран.

Анна Токарева

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