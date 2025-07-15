Песков об ответе Путина на угрозы Трампа, должности Мединского и сигналах Киеву
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил серьезность угроз президента США об отсрочке для России в 50 дней и пошлинах в 100%. Также он заявил о готовности Москвы к новому раунду переговоров с Киевом, заступился за Владимира Мединского и прокомментировал сообщения СМИ о призывах господина Трампа к Владимиру Зеленскому «усилить давление на Москву и Петербург». Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об угрозах Трампа
- Новые заявления Трампа о конфликте на Украине серьезны, нужно время для их анализа.
- Путин сам прокомментирует слова Трампа о России и себе, если посчитает необходимым.
- Принимаемые в Вашингтоне и столицах стран НАТО решения воспринимаются Киевом как сигнал к продолжению войны, а не к миру.
О претензиях Рютте к Мединскому
- Должность Мединского по нашей табели о рангах выше министерской.
- Рютте сам является историком, но никогда не проводил таких блестящих исторических параллелей и экскурсов, как Мединский.
О переговорах с Украиной
- Россия сохраняет свою готовность к третьему раунду переговоров с Украиной.
- Россия пока не получает сигналов по срокам третьего раунда переговоров с Украиной.
- Трудно сказать, может ли повлиять возможный уход министра обороны Украины Умерова на переговоры.
- США хотят видеть диалог России и Украины. Хотят видеть якобы и в Европе.
О якобы призывах Трампа к Зеленскому ударить по Москве и Петербургу
- Как правило, такие сливы оказываются фейками.
- Но иногда бывают и серьезные сливы, в том числе и в прежде уважаемых изданиях.
- Жесткая риторика Трампа появилась давно.
О Приднестровье
- Все, что связано с Приднестровьем — предмет особой озабоченности России.
- Россия по линии спецслужб знает, что Приднестровье фигурирует в различных планах и замыслах европейских стран.