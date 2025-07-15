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Коммерсантъ FM
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Песков: Россия знает о «замыслах» Европы в отношении Приднестровья

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно следит за всем, что связано с Приднестровьем. Так он прокомментировал сообщения о разработке военными НАТО планов по нападению на регион.

«Все, что связано с Приднестровьем - это предмет особой озабоченности РФ, тем более что есть сигналы от наших специальных служб. Насколько мы знаем - эта территория фигурирует в различных планах и замыслах европейских стран - это то, что нас беспокоит»,— сказал представитель Кремля журналистам.

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Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов сегодня заявил, что «несомненно», НАТО уже разработало план нападения на регион. По его словам, цель заключается в том, чтобы окружить Приднестровье и «вынудить сдаться». «Вхождение войск Румынии и НАТО в Молдавию кладет конец любым переговорам об урегулировании молдавско-приднестровского конфликта, так как де-факто будет означать войну между НАТО и Россией, чьи войска расквартированы на приднестровской земле»,— подчеркнул господин Сафонов.

Лусине Баласян

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