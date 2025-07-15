Песков: Россия знает о «замыслах» Европы в отношении Приднестровья

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно следит за всем, что связано с Приднестровьем. Так он прокомментировал сообщения о разработке военными НАТО планов по нападению на регион.

«Все, что связано с Приднестровьем - это предмет особой озабоченности РФ, тем более что есть сигналы от наших специальных служб. Насколько мы знаем - эта территория фигурирует в различных планах и замыслах европейских стран - это то, что нас беспокоит»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов сегодня заявил, что «несомненно», НАТО уже разработало план нападения на регион. По его словам, цель заключается в том, чтобы окружить Приднестровье и «вынудить сдаться». «Вхождение войск Румынии и НАТО в Молдавию кладет конец любым переговорам об урегулировании молдавско-приднестровского конфликта, так как де-факто будет означать войну между НАТО и Россией, чьи войска расквартированы на приднестровской земле»,— подчеркнул господин Сафонов.

Лусине Баласян