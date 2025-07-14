Рютте назвал Мединского «каким-то историком» и раскритиковал делегацию РФ на переговорах в Стамбуле

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскритиковал состав российской делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, прошедших в Стамбуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

По его словам, Россия не прислала «серьезных людей». Возглавлял делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский, имеющий ученую степень доктора исторических наук, что, по мнению Рютте, является «несерьезным шагом».

Я помню, как мы вместе оказывали давление на украинцев, чтобы они отправили серьезную делегацию в Стамбул, они это сделали. Но потом русские пришли с каким-то историком, который начал объяснять историю России с 1250 года», — заявил Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Генсек НАТО подчеркнул, что переговоры в таком составе выглядят как профанация и не отражают серьезности намерений Москвы по мирному урегулированию.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Обе стороны договорились об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все». Позднее господин Рютте заявил что Москве следует сменить группу переговорщиков, так как один из них «читает лекцию об истории Украины XII века». В ответ Владимир Мединский предложил отправить господину Рютте учебник истории, чтобы тот узнал, что «в XII веке Украины не было».