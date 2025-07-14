И ты, Трамп

Президент США Дональд Трамп сделал обещанное заявление по украинскому кризису, пообещав начать поставки оружия Киеву на деньги европейских союзников и пригрозив ввести «очень суровые» пошлины в 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет достигнут мир на Украине. Разворот главы Белого дома завершил шестимесячный этап взаимодействия Москвы с новой администрацией США, не омраченный участием Вашингтона в антироссийской коалиции Запада. Обозначив новый жесткий курс в отношении Москвы, Дональд Трамп, впрочем, дал понять, что он все еще надеется достичь мира дипломатическим путем и считает преждевременным поддержать более жесткий законопроект с санкциями против России, подготовленный в Сенате США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп пообещал ввести «очень суровые» пошлины на российский экспорт, но через 50 дней и начать поставки оружия Украине, но только на европейские деньги

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп пообещал ввести «очень суровые» пошлины на российский экспорт, но через 50 дней и начать поставки оружия Украине, но только на европейские деньги

Фото: Nathan Howard / Reuters

Овальный кабинет Белого дома, в котором президент Трамп произносит свои ключевые послания, в понедельник, 14 июля, увидел 47-го президента США в непривычной роли «злого следователя» по отношению к России и сторонника вооружения Украины.

Первым свидетелем этой метаморфозы стал сидевший рядом с главой Белого дома генсек НАТО Марк Рютте, который слушал энергично жестикулировавшего Трампа, сложив руки на коленях, как прилежный ученик слушает учителя.

«Вы — полицейский всего мира. США — самая могущественная страна на Земле, самая мощная армия на Земле»,— говорил Рютте, демонстрируя, как нужно вести себя гостю Белого дома, чтобы оказаться на одной волне с Трампом.

В свою очередь, Дональд Трамп один за другим перечислял тезисы своего нового курса по отношению к России.

«Мы очень-очень недовольны ими и введем очень жесткие пошлины, если сделки не будет в течение 50 дней. Пошлины в размере примерно 100%. Их можно назвать вторичными пошлинами»,— пояснил он, судя по всему, имея в виду, что пошлины будут введены и против торговых партнеров России. Трамп добавил, что рассчитывал на «сделку» по Украине еще два месяца назад.

Впрочем, обещание президентом США отложенных на почти два месяца санкций против России без упоминания конкретных деталей явно не оправдало надежд сторонников принятия более жесткого законопроекта сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ список террористов и экстремистов).

За несколько часов до заявления Трампа Линдси Грэм заявил о том, что «85 человек в Сенате США высказались за введение жестких санкций, доступных президенту Трампу, чтобы нанести удар по России и всем странам, которые ее поддерживают». «Конгресс стоит на пороге принятия самого значительного пакета санкций в истории страны. Он даст президенту Трампу инструменты, которых у него сегодня нет,— буквально санкционную кувалду»,— добавил он.

Однако санкционную кувалду Дональд Трамп в итоге в руки так и не взял, сообщив, что пока не считает необходимым принимать этот законопроект. По его словам, для введения санкций Конгресс ему не нужен — он сам будет решать, какие меры следует принять.

Вторым ключевым тезисом Трампа стало его обещание оружейных поставок Киеву, возможность которых ранее анонсировал госсекретарь США Марко Рубио на полях встречи АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Поставки американского оружия Киеву будут осуществляться по схеме, отличной от безвозмездных поставок, действовавших при президенте Байдене.

«Сегодня мы заключили сделку, по которой мы будем отправлять им оружие, а они будут платить за него»,— сообщил на встрече в Белом доме Дональд Трамп, по словам которого США намерены «продать НАТО оружия на миллиарды долларов», после чего европейские союзники смогут передать его Украине.

«Это будет координироваться НАТО, и они будут работать с Мэттью Уитакером (постпред США при НАТО.— “Ъ”). Мэттью будет координатором»,— сообщил президент США.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, он сообщил о том, что 17 комплексов Patriot поступят на Украину в ближайшее время. Впрочем, военные эксперты поставили эти слова под сомнение: не очень понятно, откуда возьмутся эти 17 комплексов. Возможно, речь идет не о комплексах, а о пусковых установках Patriot.

Генсек Рютте и на этот раз подыграл Трампу. «Это совершенно логично. Европа должна выступить вперед. Я говорил со многими лидерами. Германия, Дания, Швеция, Эстония, Нидерланды и многие другие страны будут участвовать»,— заявил Марк Рютте. «НАТО определит, что Украине нужно, в том числе системы ПВО, дальнобойные ракеты, снаряды и боеприпасы. Страны НАТО смогут направить свое оружие быстро на Украину, а США затем продадут свое оружие этим странам»,— добавил он.

Третьим ключевым пунктом заявлений Трампа стали его рассуждения о перспективах мирного процесса на Украине и будущем отношений с Россией и президентом Путиным.

В то время как сам Трамп все еще рассчитывает на дипломатическое решение по Украине, генсек НАТО призвал его не верить России и попытался максимально настроить против нее главу Белого дома. «Он (Путин.— “Ъ”) не прислал серьезных людей на переговоры. Я помню, как вы вместе с Марко Рубио и Стивом Уиткоффом смогли запустить эти переговоры в Стамбуле. Помню, я сам был в Турции по делам НАТО в мае, и мы действительно оказали давление на украинцев, чтобы они отправили серьезную делегацию в Стамбул. И они это сделали. Но потом русские пришли с каким-то историком, который начал объяснять историю России с 1250 года»,— подзуживал Дональда Трампа гость из Брюсселя.

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли он назвать президента Путина «убийцей», президент Трамп отказался это сделать. Хотя в его заявлении не звучали ноты прежнего доверия.

«Я с ним много говорю — о том, что это нужно прекратить. Я кладу трубку, говорю: "Это был замечательный разговор". А потом снова летят ракеты на Киев. Разговоры не имеют значения. Разговор с ним очень приятный, а потом снова в ту же ночь летят ракеты... Я не хочу говорить, что он убийца, но он очень крепкий парень. Он обманул Буша, Обаму, но не обманет меня»,— пообещал президент США.

При этом Трамп категорически отказался отвечать на еще один вопрос о том, как он поступит в случае дальнейшей эскалации войны на Украине. «Если Путин продолжит эскалацию, как далеко вы готовы зайти в ответ?» — спросил его журналист.

«В чем?» — уточнил президент США.

«Как далеко вы готовы зайти, если Путин еще сильнее будет бомбить в ближайшие дни?» — переспросил репортер. «Не задавайте такого вопроса»,— отрезал Дональд Трамп, явно не желавший заглядывать так далеко и давать повод для вывода о том, что он считает точку невозврата в отношениях с Россией пройденной.

Несмотря на жесткие формулировки президента Трампа в адрес России и ее руководства, после его заявлений российский рынок акций усилил рост, прибавляя более 2,5% по главному индексу, который поднялся выше 2700 пунктов.

А на Украине, напротив, зазвучали разочарованные голоса.

В свою очередь, как заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, «конструктивный диалог между Россией и США эффективнее заведомо обреченных на провал попыток давления».

«Этот диалог будет продолжен, несмотря на титанические усилия сорвать его всеми возможными средствами. Ошибочные подходы Байдена продемонстрировали свою несостоятельность. Его ложь не вечна — она должна и будет исправлена. Это процесс, в котором американская сторона старается понять законные интересы России»,— добавил глава РФПИ.

Сергей Строкань