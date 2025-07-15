Песков прокомментировал сообщения СМИ о призывах Трампа к Украине бить по Москве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что публикации о переговорах президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в которых якобы обсуждались удары по Москве, появились уже давно. Большинство таких материалов, по словам представителя Кремля, оказываются недостоверными.

«Она не только сейчас появилась — такая риторика. Как правило, это все оказывается фейками, чаще всего, но зачастую, иногда бывают и серьезные какие-то "сливы", в том числе и в тех изданиях, которые мы прежде считали весьма уважаемыми»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на неназваный источник сообщил, что Дональд Трамп в телефонном разговоре призывал Владимира Зеленского усилить давление на Россию и, в частности, нанести удары по Москве и Санкт-Петербурге. Как рассказали источники Financial Times, тем самым американский президент предложил вынудить российские власти вести переговоры и договориться о мире.

О сменившейся риторике Трампа — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».

Лусине Баласян