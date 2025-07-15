Россия все еще ждет предложений от Украины по дате переговоров

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль все еще ждет предложений Украины о дате третьего раунда переговоров по мирному урегулированию. По его словам, российская сторона по-прежнему готова к прямым контактам.

«Мы неоднократно на различных уровнях, в том числе и на высшем уровне заявляли о том, что мы ждем предложений украинской стороны о сроках проведения третьего раунда прямых российско-украинских переговоров»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Россия и Украина 16 мая и 2 июня провели первые за три года прямые переговоры, по итогу которых договорились об обменах военнопленными. Пока они не завершатся, Украина не намерена проводить следующий раунд переговоров. Стороны, в частности, должны обсудить меморандумы о прекращении огня, которыми они обменялись на последней встрече. Президент РФ Владимир Путин говорил, что главы делегаций обсуждают возможные даты.

Лусине Баласян