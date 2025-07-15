WP: Трамп призвал Зеленского «усилить давление» на Москву и Петербург

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе спросил президента Украины Владимира Зеленского, почему ВСУ не ударили по Москве. Тот ответил, что мог бы, если бы Вашингтон предоставил Киеву оружия. Подробности беседы привел обозреватель The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус, сославшись на источники. По данным журналиста, господин Трамп сказал о необходимости усилить давление «не только на Москву, но и на Санкт-Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Как утверждает неназванный собеседник WP, президент США ужесточил позицию в отношении России по трем причинам. Во-первых, он счел, что Владимир Путин проявляет неуважение, «игнорируя призыв к прекращению огня». Во-вторых, Дональд Трамп увидел эффективность ударов по Ирану с помощью бомбардировщиков B-2 и ракет Tomahawk. Кроме того, господин Трамп убежден, что президент России пойдет на переговоры «только под угрозой применения большей силы», поэтому американский лидер пошел на «эскалацию ради деэскалации».

Вчера Дональд Трамп пообещал начать поставки оружия Киеву на деньги европейских союзников и пригрозил ввести «очень суровые» пошлины в 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет достигнут мир на Украине. В Госдепе заверили, что приоритетом президента США является достижение устойчивого мира путем переговоров.

Подробности — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».