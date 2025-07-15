Кремль считает серьезными заявления Трампа по конфликту на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал серьезной угрозу президента США Дональда Трампа ввести 100%-процентные пошлины на российские товары, если конфликт на Украине не завершится через 50 дней. По его словам, в Кремле проанализируют эти заявления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока же можно однозначно сказать одно: похоже, что подобное решение, которое принимается и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, украинской стороной воспринимается не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны»,— сказал представитель Кремля журналистам. «Если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует. Давайте дождемся решения Путина, будет ли он это комментировать сам»,— подчеркнул Дмитрий Песков.

Накануне Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме пообещал начать поставки Украине оружия, платить за которое будут европейские страны. В частности, американский президент заявил о планах направить Киеву 17 комплексов Patriot в ближайшее время. Вскоре в интервью BBC Дональд Трамп заявил, что разочарован во Владимире Путине, но пока «не закончил с ним».

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».

Лусине Баласян