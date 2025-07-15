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Коммерсантъ FM
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Кремль считает серьезными заявления Трампа по конфликту на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал серьезной угрозу президента США Дональда Трампа ввести 100%-процентные пошлины на российские товары, если конфликт на Украине не завершится через 50 дней. По его словам, в Кремле проанализируют эти заявления.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока же можно однозначно сказать одно: похоже, что подобное решение, которое принимается и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, украинской стороной воспринимается не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны»,— сказал представитель Кремля журналистам. «Если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует. Давайте дождемся решения Путина, будет ли он это комментировать сам»,— подчеркнул Дмитрий Песков.

Песков об ответе Путина на угрозы Трампа, должности Мединского и сигналах Киеву

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Накануне Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме пообещал начать поставки Украине оружия, платить за которое будут европейские страны. В частности, американский президент заявил о планах направить Киеву 17 комплексов Patriot в ближайшее время. Вскоре в интервью BBC Дональд Трамп заявил, что разочарован во Владимире Путине, но пока «не закончил с ним».

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».

Лусине Баласян

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