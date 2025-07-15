Все атаки дронов на Воронеж

Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала для города самой крупной по количеству пострадавших за три года. По уточненным данным губернатора, были ранены, в том числе тяжело, 27 гражданских. Всего, по подсчетам «Ъ-Черноземье», за три года Воронеж как минимум 12 раз подвергался атакам дронов с последствиями для гражданских, о которых власти сообщали публично. Последствия всех инцидентов в справке «Ъ-Черноземье».

Фотогалерея Последствия атаки 15 июля 2025 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 24 Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Смотреть

Первая подтвержденная атака украинских дронов по Воронежу с серьезными последствиями на земле произошла 9 июня 2023 года. Тогда в городе появились первые с начала спецоперации раненые среди гражданских: три человека получили порезы оконными стеклами в результате взрыва беспилотника, врезавшегося в многоэтажный жилой дом на улице Белинского в центре города. От более серьезных последствий спасла случайность: основной удар пришелся на пустующую квартиру, а в соседних помещениях жители находились в удаленных комнатах. Пострадавшим была оказана помощь на месте инцидента, от госпитализации они отказались. Стена дома частично пострадала от взрыва.

Следующая крупная атака произошла рано утром 16 января 2024 года. Над юго-западной окраиной Воронежа ПВО сбила несколько беспилотников. Перехваченные и сдетонировавшие дроны попали в жилые дома. Осколками стекла ранило как минимум двух детей, взрыв повредил 90 оконных блоков в трех домах на улице Тепличной. А на Острогожской из-за взорвавшегося беспилотника с поражающими элементами были повреждены больше 40 окон в пяти домах и пять автомобилей.

Фотогалерея Последствия атаки 16 января 2024 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Губернатор Александр Гусев рассказал, что часть БПЛА сбита над Воронежем Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого беспилотника резаные раны руки, ноги и шеи получила девочка 2013 года рождения Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Медицинскую помощь пострадавшей оказали на месте, госпитализация не потребовалась Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В одном многоквартирном доме на Тепличной ликвидировано возгорание на балконе, еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Мэр Вадим Кстенин уточнил, что окна также повреждены в четырех жилых домах по улице Острогожской (67, 67а, 67б, 67в) Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Глава Воронежа заявил, что для оперативности принятия решений введен режим городской ЧС Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Изготовление первых 30 окон для замены выбитых при атаке БПЛА уже заказано Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В школе №84 (Тепличная, 20б) власти развернули пункт временного размещения, где также опрашивают граждан Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Работники горэлектросети Воронежа восстанавливают поврежденную после атаки беспилотника линию Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Дом на улице Тепличная, 6а, поврежденный в результате атаки БПЛА Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов «Гражданам будет компенсирован ущерб, нанесенный движимому имуществу»,— заверил мэр Вадим Кстенин Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Женщина убирает остатки разбитого окна после атаки в Воронеже БПЛА на улице Тепличная Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Поврежденный в результате атаки БПЛА балкон Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов На улице Тепличной в Советском районе предварительно пострадали и требуют замены порядка 90 балконных и оконных конструкций 35 квартир Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Окно дома, поврежденное в результате атаки беспилотника Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В Ленинском районе на Острогожской предварительно потребуется заменить больше 40 окон Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Демонтаж поврежденных элементов уже начат, как и восстановление частично разрушенного остекления подъездов Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В пострадавшей от удара и огня квартире будут проведены восстановительные работы, сегодня специалисты на месте оценят их объем, сообщил мэр Вадим Кстенин Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Хозяин квартиры Евгений Федяинов на лоджии, поврежденной в результате атаки беспилотника на улице Тепличной Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Объявление о местонахождении оперштаба Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Глава управы Советского района Воронежа Копытин Олег (в центре) проводит совещание в штабе по оказанию помощи воронежцам, имущество которых пострадало в результате атаки БПЛА 16 января Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Последствия атаки беспилотников в одной из квартир Фото: Олег Мухин Последствия атаки беспилотников в одной из квартир Фото: Олег Мухин Разбитые после атаки беспилотников окна затягивают пленкой Фото: Олег Мухин Машина, поврежденная в ходе атаки БПЛА Фото: Олег Мухин Следующая фотография 1 / 25 Губернатор Александр Гусев рассказал, что часть БПЛА сбита над Воронежем Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого беспилотника резаные раны руки, ноги и шеи получила девочка 2013 года рождения Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Медицинскую помощь пострадавшей оказали на месте, госпитализация не потребовалась Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В одном многоквартирном доме на Тепличной ликвидировано возгорание на балконе, еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Мэр Вадим Кстенин уточнил, что окна также повреждены в четырех жилых домах по улице Острогожской (67, 67а, 67б, 67в) Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Глава Воронежа заявил, что для оперативности принятия решений введен режим городской ЧС Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Изготовление первых 30 окон для замены выбитых при атаке БПЛА уже заказано Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В школе №84 (Тепличная, 20б) власти развернули пункт временного размещения, где также опрашивают граждан Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Работники горэлектросети Воронежа восстанавливают поврежденную после атаки беспилотника линию Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Дом на улице Тепличная, 6а, поврежденный в результате атаки БПЛА Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов «Гражданам будет компенсирован ущерб, нанесенный движимому имуществу»,— заверил мэр Вадим Кстенин Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Женщина убирает остатки разбитого окна после атаки в Воронеже БПЛА на улице Тепличная Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Поврежденный в результате атаки БПЛА балкон Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов На улице Тепличной в Советском районе предварительно пострадали и требуют замены порядка 90 балконных и оконных конструкций 35 квартир Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Окно дома, поврежденное в результате атаки беспилотника Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В Ленинском районе на Острогожской предварительно потребуется заменить больше 40 окон Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Демонтаж поврежденных элементов уже начат, как и восстановление частично разрушенного остекления подъездов Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В пострадавшей от удара и огня квартире будут проведены восстановительные работы, сегодня специалисты на месте оценят их объем, сообщил мэр Вадим Кстенин Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Хозяин квартиры Евгений Федяинов на лоджии, поврежденной в результате атаки беспилотника на улице Тепличной Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Объявление о местонахождении оперштаба Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Глава управы Советского района Воронежа Копытин Олег (в центре) проводит совещание в штабе по оказанию помощи воронежцам, имущество которых пострадало в результате атаки БПЛА 16 января Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Последствия атаки беспилотников в одной из квартир Фото: Олег Мухин Последствия атаки беспилотников в одной из квартир Фото: Олег Мухин Разбитые после атаки беспилотников окна затягивают пленкой Фото: Олег Мухин Машина, поврежденная в ходе атаки БПЛА Фото: Олег Мухин Смотреть В ночь на 13 марта 2024-го после атаки беспилотников в Советском районе Воронежа была частично разрушена кровля торгового павильона, пострадали отделка и остекление нескольких домов в садовом товариществе.

Фотогалерея Последствия атаки 13 марта 2024 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ночью 12 марта над регионом был сбит один беспилотник, а ночью и утром 13 марта — «более 30», сообщил губернатор Александр Гусев Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов По словам мэра Воронежа Вадима Кстенина, при сегодняшнем обстреле с помощью БПЛА «незначительно пострадали» отделка и остекление нескольких домов в СНТ Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Также в Советском районе облцентра была частично разрушена кровля магазина Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Дежурные средства ПВО сбили шесть беспилотников самолетного типа в Воронежской области около 9:30 13 марта, сообщили в Минобороны РФ, не уточняя информацию о последствиях атак Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов На месте происшествия работают оперативные службы Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов / купить фото В результате вчерашней атаки в Советском районе в одном частном домовладении была повреждена кровля Фото: t.me / vadim_kstenin В одном из домов в Советском районе после вчерашней атаки беспилотников был поврежден забор Фото: t.me / vadim_kstenin Следующая фотография 1 / 7 Ночью 12 марта над регионом был сбит один беспилотник, а ночью и утром 13 марта — «более 30», сообщил губернатор Александр Гусев Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов По словам мэра Воронежа Вадима Кстенина, при сегодняшнем обстреле с помощью БПЛА «незначительно пострадали» отделка и остекление нескольких домов в СНТ Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Также в Советском районе облцентра была частично разрушена кровля магазина Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Дежурные средства ПВО сбили шесть беспилотников самолетного типа в Воронежской области около 9:30 13 марта, сообщили в Минобороны РФ, не уточняя информацию о последствиях атак Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов На месте происшествия работают оперативные службы Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов / купить фото В результате вчерашней атаки в Советском районе в одном частном домовладении была повреждена кровля Фото: t.me / vadim_kstenin В одном из домов в Советском районе после вчерашней атаки беспилотников был поврежден забор Фото: t.me / vadim_kstenin Смотреть 17 апреля БПЛА, подавленный ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы, упал на пилораму в Левобережном районе. Начался пожар на площади 200 кв. м. Ранение получила женщина 1956 года рождения. Ее отправили в одну из городских больниц в состоянии средней степени тяжести.

Утром 7 августа войска ПВО и РЭБ обнаружили и подавили несколько украинских БПЛА над Воронежем. Один из упавших дронов повредил фасад многоквартирного дома на улице Березовая роща, а другой — многоэтажку на Ленинском проспекте. Там были выбиты стекла в нескольких квартирах, повреждены автомобили. Пострадавших не было.

Фотогалерея Последствия атаки 7 августа 2024 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Опасность атаки БПЛА была объявлена в среду около 4:00 Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Обломки одного из беспилотников упали на Ленинском проспекте в Воронеже Фото: Наталия Старикова Повреждения получили несколько автомобилей Фото: Наталия Старикова Обломок беспилотника на асфальте Фото: Наталия Старикова Выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Согласно утренним сообщениям властей и силовиков, пострадавших не было. Позднее, около 12:00, стало известно об одном пострадавшем Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Еще один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Повреждена теплоизоляция фасада, выбиты стекла верхних этажей Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский / купить фото Мужчина с ребенком на руках дает пояснения сотруднику Росгвардии рядом с поврежденным автомобилем Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Металлические обломки возле поврежденного попаданием БПЛА жилого дома в Березовой роще Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Отверстия от поражающих элементов БПЛА Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Пробитое осколками стекло в двери автомобиля, припаркованного рядом с жилым домом в Березовой роще, который был атакован беспилотником Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Следующая фотография 1 / 12 Опасность атаки БПЛА была объявлена в среду около 4:00 Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Обломки одного из беспилотников упали на Ленинском проспекте в Воронеже Фото: Наталия Старикова Повреждения получили несколько автомобилей Фото: Наталия Старикова Обломок беспилотника на асфальте Фото: Наталия Старикова Выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Согласно утренним сообщениям властей и силовиков, пострадавших не было. Позднее, около 12:00, стало известно об одном пострадавшем Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Еще один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Повреждена теплоизоляция фасада, выбиты стекла верхних этажей Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский / купить фото Мужчина с ребенком на руках дает пояснения сотруднику Росгвардии рядом с поврежденным автомобилем Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Металлические обломки возле поврежденного попаданием БПЛА жилого дома в Березовой роще Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Отверстия от поражающих элементов БПЛА Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Пробитое осколками стекло в двери автомобиля, припаркованного рядом с жилым домом в Березовой роще, который был атакован беспилотником Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Смотреть 11 августа из-за падения обломков БПЛА в двух районах Воронежа пострадали кровля и фасады в 18 частных домах и двух административных зданиях, а также шесть автомобилей. Небольшая часть города оставалась без электричества. Ремонт только одного из этих объектов, административного здания на Острогожской, обошелся бюджету почти в 50 млн руб.

11 и 13 ноября при падении обломков БПЛА были повреждены здания промышленных предприятий в Воронеже и пригороде областного центра.

3 января 2025-го в результате падения БПЛА, подавленных ПВО, в Воронеже были повреждены здания двух предприятий, на территории третьего произошел пожар.

4 января над Воронежем и пригородом сбили не менее пяти БПЛА. Никто не пострадал, были повреждены 83 окна в нескольких многоквартирных домах Левобережного района. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в одной квартире, где требуется переложить часть кирпичной стены, заменить лоджию.

10 января после падения перехваченного средствами РЭБ беспилотника пострадало предприятие в пригороде Воронежа, в строениях были выбиты стекла. Также повреждены окна частного дома и посечен забор на его участке.

3 марта обломки сбитого БПЛА попали в жилой дом в Воронеже, было повреждено остекление в двух квартирах.

Крупнейшая по последствиям атака БПЛА по Воронежу произошла ранним утром 15 июля 2025 года. После падения беспилотника как минимум 15 человек были ранены в Центральном и Коминтерновском районах. Один из пострадавших находится в коме, у еще одного повреждены легкие. Также среди раненых есть подросток с повреждением бедра. У большинства горожан осколочные ранения и резаные раны. Госпитализированы 13 человек. Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что в городе ранены 22 гражданских. Из них четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести: один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии. В частности, 56-летний мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Петеро раненых в удовлетворительном состоянии. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног. Как уточнил губернатор, 17 человек, в том числе дети, проходят лечение в ведущих медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь продолжает оказываться амбулаторно: «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших».

К вечеру 15 июля губернатор уточнил, что, по последним данным, в течение дня за медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших «в результате сегодняшней террористической атаки».

Фотогалерея Последствия атаки 15 июля 2025 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 24 Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков 17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Смотреть

Материал дополняется.

Сергей Калашников