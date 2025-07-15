обновлено 21:07
Все атаки дронов на Воронеж
Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала для города самой крупной по количеству пострадавших за три года. По уточненным данным губернатора, были ранены, в том числе тяжело, 27 гражданских. Всего, по подсчетам «Ъ-Черноземье», за три года Воронеж как минимум 12 раз подвергался атакам дронов с последствиями для гражданских, о которых власти сообщали публично. Последствия всех инцидентов в справке «Ъ-Черноземье».
Фотогалерея
Последствия атаки 15 июля 2025 года
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- Первая подтвержденная атака украинских дронов по Воронежу с серьезными последствиями на земле произошла 9 июня 2023 года. Тогда в городе появились первые с начала спецоперации раненые среди гражданских: три человека получили порезы оконными стеклами в результате взрыва беспилотника, врезавшегося в многоэтажный жилой дом на улице Белинского в центре города. От более серьезных последствий спасла случайность: основной удар пришелся на пустующую квартиру, а в соседних помещениях жители находились в удаленных комнатах. Пострадавшим была оказана помощь на месте инцидента, от госпитализации они отказались. Стена дома частично пострадала от взрыва.
- Следующая крупная атака произошла рано утром 16 января 2024 года. Над юго-западной окраиной Воронежа ПВО сбила несколько беспилотников. Перехваченные и сдетонировавшие дроны попали в жилые дома. Осколками стекла ранило как минимум двух детей, взрыв повредил 90 оконных блоков в трех домах на улице Тепличной. А на Острогожской из-за взорвавшегося беспилотника с поражающими элементами были повреждены больше 40 окон в пяти домах и пять автомобилей.
- В ночь на 13 марта 2024-го после атаки беспилотников в Советском районе Воронежа была частично разрушена кровля торгового павильона, пострадали отделка и остекление нескольких домов в садовом товариществе.
- 17 апреля БПЛА, подавленный ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы, упал на пилораму в Левобережном районе. Начался пожар на площади 200 кв. м. Ранение получила женщина 1956 года рождения. Ее отправили в одну из городских больниц в состоянии средней степени тяжести.
- Утром 7 августа войска ПВО и РЭБ обнаружили и подавили несколько украинских БПЛА над Воронежем. Один из упавших дронов повредил фасад многоквартирного дома на улице Березовая роща, а другой — многоэтажку на Ленинском проспекте. Там были выбиты стекла в нескольких квартирах, повреждены автомобили. Пострадавших не было.
- 11 августа из-за падения обломков БПЛА в двух районах Воронежа пострадали кровля и фасады в 18 частных домах и двух административных зданиях, а также шесть автомобилей. Небольшая часть города оставалась без электричества. Ремонт только одного из этих объектов, административного здания на Острогожской, обошелся бюджету почти в 50 млн руб.
- 11 и 13 ноября при падении обломков БПЛА были повреждены здания промышленных предприятий в Воронеже и пригороде областного центра.
- 3 января 2025-го в результате падения БПЛА, подавленных ПВО, в Воронеже были повреждены здания двух предприятий, на территории третьего произошел пожар.
- 4 января над Воронежем и пригородом сбили не менее пяти БПЛА. Никто не пострадал, были повреждены 83 окна в нескольких многоквартирных домах Левобережного района. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в одной квартире, где требуется переложить часть кирпичной стены, заменить лоджию.
- 10 января после падения перехваченного средствами РЭБ беспилотника пострадало предприятие в пригороде Воронежа, в строениях были выбиты стекла. Также повреждены окна частного дома и посечен забор на его участке.
- 3 марта обломки сбитого БПЛА попали в жилой дом в Воронеже, было повреждено остекление в двух квартирах.
- Крупнейшая по последствиям атака БПЛА по Воронежу произошла ранним утром 15 июля 2025 года. После падения беспилотника как минимум 15 человек были ранены в Центральном и Коминтерновском районах. Один из пострадавших находится в коме, у еще одного повреждены легкие. Также среди раненых есть подросток с повреждением бедра. У большинства горожан осколочные ранения и резаные раны. Госпитализированы 13 человек. Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что в городе ранены 22 гражданских. Из них четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести: один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии. В частности, 56-летний мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Петеро раненых в удовлетворительном состоянии. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног. Как уточнил губернатор, 17 человек, в том числе дети, проходят лечение в ведущих медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь продолжает оказываться амбулаторно: «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших».
- К вечеру 15 июля губернатор уточнил, что, по последним данным, в течение дня за медицинской помощью обратилось 27 человек, пострадавших «в результате сегодняшней террористической атаки».
Фотогалерея
Последствия атаки 16 января 2024 года
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Последствия атаки 13 марта 2024 года
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Последствия атаки 7 августа 2024 года
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Последствия атаки 15 июля 2025 года
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