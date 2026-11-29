Состояние мальчика из многодетной семьи в Вологодской области, где от истощения умерла пятилетняя девочка, остается стабильным. Ребенок по-прежнему находится в реанимации, при этом врачи отмечают положительную динамику. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Антонина Федорова.