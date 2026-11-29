Омбудсмен рассказала о состоянии брата умершей от истощения девочки из Вологды
Состояние мальчика из многодетной семьи в Вологодской области, где от истощения умерла пятилетняя девочка, остается стабильным. Ребенок по-прежнему находится в реанимации, при этом врачи отмечают положительную динамику. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Антонина Федорова.
«Остальные дети — в больнице. Ведется работа с бабушкой по установлению опеки. Готовятся документы для того, чтобы дети поехали в санаторий. Более подробные комментарии пока давать преждевременно»,— написала госпожа Федорова во «ВКонтакте».
О гибели девочки стало известно 25 ноября. Всего в семье воспитывались 13 детей. После случившегося девять из них госпитализировали. У семилетнего брата погибшей также выявили истощение. Ранее он находился в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и ненадлежащем исполнении обязанностей по профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Следственные действия продолжаются.
В субботу суд арестовал обоих родителей погибшей девочки до 25 января. Мать на допросе объяснила, что не стала вызывать скорую помощь, так как надеялась «откормить дочь кашей».