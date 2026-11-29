Российские военные за сутки нанесли удары по военным аэродромам Украины, объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также предприятиям по сборке беспилотников и местам их хранения и запуска. Об этом сообщило Минобороны РФ.