Минобороны сообщило об ударах по аэродромам и объектам энергетики Украины
Российские военные за сутки нанесли удары по военным аэродромам Украины, объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также предприятиям по сборке беспилотников и местам их хранения и запуска. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, в операции участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок.
Кроме того, российские военные уничтожили три пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Нептун».