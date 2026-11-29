FT: ЕС обсуждает перенос выплат по пандемийному долгу на €30 млрд
Евросоюз рассматривает возможность реструктуризации части задолженности, привлеченной в рамках антикризисной программы NextGenerationEU. Перенос сроков погашения позволит сократить нагрузку на бюджет сообщества в 2028–2034 годах и облегчить согласование его параметров до конца года, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта изучает вариант выпуска новых облигаций вместо бумаг, срок погашения которых приближается. Речь может идти об отсрочке выплат по основной сумме долга объемом до €30 млрд. Первоначально Еврокомиссия закладывала на обслуживание и погашение задолженности €149,3 млрд, позднее эта оценка была снижена до €140 млрд.
Инициативу поддерживают Франция и Италия: эти страны опасаются, что долговые выплаты ограничат финансирование мер по повышению конкурентоспособности и укреплению безопасности ЕС. Германия и Нидерланды выступают против, напоминая, что программа заимствований задумывалась как временная, а законодательство союза предусматривает полное погашение долга. Продление сроков снизит текущие выплаты по основному долгу, но увеличит совокупные расходы на проценты.
Фонд NextGenerationEU объемом €800 млрд был создан во время пандемии и стал крупнейшей программой заимствований Еврокомиссии. По данным FT, к сентябрю 2026 года непогашенная задолженность ЕС достигла €860 млрд против €51 млрд до пандемии. Среди обсуждаемых господином Коштой мер также значится сокращение расходов на конкурентоспособность, безопасность и международное влияние союза. Обновленные предложения по бюджету ожидаются в начале декабря.