Фонд NextGenerationEU объемом €800 млрд был создан во время пандемии и стал крупнейшей программой заимствований Еврокомиссии. По данным FT, к сентябрю 2026 года непогашенная задолженность ЕС достигла €860 млрд против €51 млрд до пандемии. Среди обсуждаемых господином Коштой мер также значится сокращение расходов на конкурентоспособность, безопасность и международное влияние союза. Обновленные предложения по бюджету ожидаются в начале декабря.