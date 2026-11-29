МВД Германии заявило о круглосуточных гибридных атаках на страну
Германия ежедневно подвергается гибридным атакам, заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт. Его процитировала газета Bild.
По словам министра, организаторы шпионской деятельности, кибератак и диверсий на транспортных и энергетических объектах Германии пытаются дестабилизировать немецкое общество. Господин Добриндт заверил, что власти ФРГ будут принимать ответные меры.
По данным МВД Германии, с начала 2026 года в стране зарегистрировано 285 преступлений, связанных со шпионажем, и 216 случаев диверсий на объектах железнодорожной и энергетической инфраструктуры.
В начале сентября немецкие СМИ сообщали о 165 случаях саботажа и 112 правонарушениях, связанных со шпионажем, с начала года.