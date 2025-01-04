Ряд домов в Левобережном районе Воронежа пострадал при падении обломков БПЛА
Губернатор Гусев: не менее пяти БПЛА подавили в Воронеже и пригороде
Сегодня утром дежурные силы ПВО обнаружили и подавили в Воронеже и пригороде не менее пяти БПЛА. В результате никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Обломки беспилотников упали на территорию нескольких жилых домов в Левобережном районе облцентра. В ряде квартир повреждены окна. Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что структурные подразделения горадминистрации «организуют проведение всех необходимых мероприятий по восстановлению поврежденных элементов дома».
Также в мэрии облцентра рассказали, что «из-за оперативной обстановки» закрыты площадь Ленина и каток на Адмиралтейской площади.
Накануне при падении БПЛА были повреждены здания двух предприятий в Воронежской области. На территории еще одного завода произошел пожар.
UPD: по данным Минобороны, с 8:20 до 11:30 над Воронежской областью ликвидировали пять БПЛА.
UPD: Сергей Петрин поручил организовать места временного пребывания для воронежцев, которые были эвакуированы из соседних с поврежденной квартирой помещений. Для этого на месте работает автобус муниципального предприятия.