Ряд домов в Левобережном районе Воронежа пострадал при падении обломков БПЛА

Сегодня утром дежурные силы ПВО обнаружили и подавили в Воронеже и пригороде не менее пяти БПЛА. В результате никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Пострадавший при падении обломков БПЛА дом в Воронеже

Фото: из Telegram-канала Сергея Петрина

Обломки беспилотников упали на территорию нескольких жилых домов в Левобережном районе облцентра. В ряде квартир повреждены окна. Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что структурные подразделения горадминистрации «организуют проведение всех необходимых мероприятий по восстановлению поврежденных элементов дома».

Также в мэрии облцентра рассказали, что «из-за оперативной обстановки» закрыты площадь Ленина и каток на Адмиралтейской площади.

Накануне при падении БПЛА были повреждены здания двух предприятий в Воронежской области. На территории еще одного завода произошел пожар.

UPD: по данным Минобороны, с 8:20 до 11:30 над Воронежской областью ликвидировали пять БПЛА.

UPD: Сергей Петрин поручил организовать места временного пребывания для воронежцев, которые были эвакуированы из соседних с поврежденной квартирой помещений. Для этого на месте работает автобус муниципального предприятия.

Алина Морозова