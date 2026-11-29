Село основано в 1845 году, оно находится в Покровском районе региона на правом берегу реки Волчья. Согласно украинской переписи, в 2001 году население Коломийцев превышало 860 человек. Рядом находятся села Орестополь (около 6 км), Ягодное (около 2,5 км) и Тихое (на противоположном берегу реки). К селу примыкает сосново-дубовый лесной массив. От Коломийцев до Днепра около 167 км по автодорогам.