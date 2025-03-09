В Воронеже устраняют последствия попадания обломков БПЛА в окна многоэтажки

Представители управы осмотрели повреждения, которые причинило многоквартирному дому падение обломков беспилотника, сбитого над Воронежем. Повреждено остекление окон в двух квартирах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Петрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Воронежа Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

По его словам, тепловой контур одной из пострадавших квартир будет закрыт сегодня, стекло заменят «в ближайшее время». Кроме того, власти устанавливают собственника другой пострадавшей квартиры, чтобы получить доступ в помещение и закрыть тепловой контур. Никто из жителей дома не пострадал.

О том, что в небе над Воронежем дежурными силами ПВО обнаружен и сбит БПЛА, губернатор региона сообщил поздно вечером 8 марта.

За сутки Белгородскую область атаковали более 130 украинских беспилотников.

Юрий Голубь