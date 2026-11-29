Привлекательность в том, что они показали, как простое движение дарит продукции характер. В таких эмоционально активных странах, как Россия, это может как раз вызвать к ним повышенный интерес. Да, обычно есть сезонность, всплеск продаж, который потом падает. Наверное, и здесь будет то же самое. Если говорить про Лабубу, я бы пока не прогнозировала повторение успеха, потому что там есть серия, коллекционная механика, коробки, содержимое которых заранее не знают. У Mirumi же главный повод для покупки — это взаимодействие с персонажем».