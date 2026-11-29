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Благодаря чему стал популярным робот-брелок Mirumi
Мир захватил «новый Лабубу»: место популярной игрушки занял японский робот-брелок Mirumi. Главная фишка этого аксессуара в виде маленькой совы — интерактивность. Птица цепляется за сумку и откликается на прикосновения: если ее погладить, она застенчиво наклоняет голову.
Как пишет газета The New York Times, в Японии и Гонконге стартовые партии гаджета от компании Yukai Engineering раскупили всего за четыре дня. А в лондонском универмаге Harrods работу временной точки продаж пришлось продлить с четырех недель до конца года.
На международный уровень популярность брелока вышла после того, как американская актриса и певица Пэрис Хилтон оставила комментарий под постом бренда, поинтересовавшись, где можно заказать игрушку. Своих фанатов Mirumi может обрести и в России, считает президент Ассоциация индустрии детских товаров Антонина Цицулина:
«В России, особенно на Новый год, пользуются спросом необычные подарки с какой-то изюминкой или неким эмоциональным вовлечением. Но есть сложность: эти игрушки находятся в санкционных списках, и их к нам, к сожалению, никто не поставляет. То, что сейчас продается на маркетплейсах, это дешевые подделки. Понятно, что Mirumi не для детей, а для людей 15+, их очень активно могут покупать для себя подростки.
Здесь интересно в очередной раз увидеть, как меняется аудитория игрушек.
Такой продукт может покупать для себя взрослый человек как украшение или подарок в виде маленького спутника, вызывающего добрые эмоции. Поэтому связывать ажиотаж с ростом спроса, наверное, неверно.
Привлекательность в том, что они показали, как простое движение дарит продукции характер. В таких эмоционально активных странах, как Россия, это может как раз вызвать к ним повышенный интерес. Да, обычно есть сезонность, всплеск продаж, который потом падает. Наверное, и здесь будет то же самое. Если говорить про Лабубу, я бы пока не прогнозировала повторение успеха, потому что там есть серия, коллекционная механика, коробки, содержимое которых заранее не знают. У Mirumi же главный повод для покупки — это взаимодействие с персонажем».
Электронный брелок в виде совы Mirumi стоит $150. Он представлен в четырех цветах: бежевом, белом, сером и розовом. В сети, однако, новинку встретили неоднозначно. Одни пользователи раскритиковали тренд за поощрение инфантилизации взрослых. Другие — заподозрили, что компактный гаджет могут использовать для скрытого сбора данных. И такая критика может ударить по репутации компании-производителя, заметил директор по стратегии агентства Depot Фархад Кучкаров:
«Недавно проводились забавные эксперименты: люди задавали ИИ- и ML-моделям вопросы касательно основных угроз в будущем. Три из пяти поставили заботу о персональных данных на первое место. То есть это суперактуальный вопрос, который очень сильно будет беспокоить все больше и больше людей. С развитием ИИ он сейчас становится все значимее и, естественно, будет транслироваться в том числе на довольно безобидные игрушки и любую электронику, которая потенциально может передавать данные.
Так что по имиджу это бить будет достаточно, но, на мой взгляд, пока этим озабочена меньшая часть продвинутой интернет-аудитории. А она, как известно, составляет 1% от всех людей, которые сидят в интернете. Поэтому можно с уверенностью говорить, что больше 90% людей не супервзволнованы этими вещами, но опасения есть, это факт.
Что касается Mirumi, то так называемую дофаминовую эру пока не отменяли, она только начинается.
Я бы даже не Лабубу приводил в пример, а гораздо более ранние версии, когда появлялись и Хаги Ваги, и до них всевозможные забавные игрушки, которые занимали как детей, так и становились популярными среди взрослых. Это довольно устойчивая тенденция, которая показывает, что любые, качественные, хорошие, дизайнерские игрушки всегда будут привлекать внимание и будут популярны. Как мы видим, чем они дороже, тем они еще популярнее. Вспомним тех же медведей Bearbrick, где один экземпляр может стоить несколько миллионов рублей. Рынок устойчив порядка лет 20. Я сейчас говорю про Россию, на Западе он еще старше».
Разработчиков игрушки вдохновил образ младенца, который держится за маму в метро. Как объяснили в компании Yukai Engineering, Mirumi намеренно лишили искусственного интеллекта, памяти и функции обучения. Все для того, чтобы вызвать у владельца чувство «ияси», психологического комфорта от заботы о беззащитном существе.