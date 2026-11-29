В 2024 году индийские власти обвинили Volkswagen в занижении таможенных пошлин при импорте комплектующих для автомобилей Audi, Skoda и Volkswagen. По версии ведомства, концерн ввозил детали автомобилей не в составе машинокомплектов, а отдельными партиями. Это позволяло платить пошлину в размере всего 5–15% вместо положенных 30–35%.