Власти Индии отвергли доводы Volkswagen в налоговом споре на $1,2 млрд
Налоговые органы Индии не приняли заявление немецкого автоконцерна Volkswagen о том, что не только он, но и все его конкуренты используют серые схемы ввоза комплектующих. Об этом рассказало агентство Reuters, которому удалось ознакомиться с судебными документами.
В 2024 году индийские власти обвинили Volkswagen в занижении таможенных пошлин при импорте комплектующих для автомобилей Audi, Skoda и Volkswagen. По версии ведомства, концерн ввозил детали автомобилей не в составе машинокомплектов, а отдельными партиями. Это позволяло платить пошлину в размере всего 5–15% вместо положенных 30–35%.
Общая сумма претензий к автогиганту составила рекордные для Индии $1,2 млрд.
Volkswagen отвергает обвинения, утверждая, что аналогичными практиками в Индии занимаются Mercedes-Benz, BMW и Kia. Но индийские власти заявили, что сравнение некорректно, поскольку концерн опирается на неполные данные об импорте комплектующих конкурентами. В качестве образцов таможенного законопослушания ведомство назвало компании Mercedes-Benz и Hyundai.