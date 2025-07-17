Во время ночных атак на Воронеж было ранено трое подростков, есть разрушения

В результате попадания фрагментов беспилотника в многоэтажный дом на левом берегу в Воронеже пострадали трое несовершеннолетних. Об этом сообщил в 4:01 в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Госпитализированы двое юношей 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами. Еще одна пострадавшая девушка 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног получила медицинскую помощь на месте.

Повреждены как минимум четыре квартиры. В одной выбита оконная рама, разрушена стена (не несущая). Еще в двух выбиты стекла и поврежден фасад. В четвертой нарушена целостность остекления. Жильцы одного из подъездов уже покинули свои квартиры. Для них организуется пункт временного размещения. На месте происшествия работают оперативные службы.

Режим опасности БПЛА был объявлен в регионе в 21:06, отбой — в 7:22.

Вчера в Воронеже начались ремонтные работы в пятиэтажном доме, пострадавшем 15 июля в результате атаки БПЛА.

UPD: Господин Гусев сообщил, что в результате ночной атаки на Воронеж пострадали четыре человека. Еще один пострадавший, кроме троих подростков, после получения медицинской помощи от госпитализации отказался.

Ульяна Ларионова