До 16 выросло количество пострадавших при атаке БПЛА на Воронежскую область

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что количество пострадавших при ночной атаке БПЛА выросло до 16: 15 из них были ранены в Центральном и Коминтерновском районах облцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с места атаки в центре Воронежа

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото с места атаки в центре Воронежа

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Один из пострадавших находится в коме, у еще одного повреждены легкие. Также среди раненых есть подросток с повреждением бедра. У большинства горожан осколочные ранения и резаные раны. Госпитализированы 13 человек.

Еще одну мирную жительницу положили в воронежскую больницу с осколочным ранением плеча. Ее привезли туда из «сельского района».

По словам главы региона, власти муниципалитета продолжают оценку ущерба на местах.

Сегодня утром стало известно, что над облцентром и тремя районами региона сбили 12 БПЛА. Один из них упал в центре Воронежа, повредив окна в многоквартирном доме, ряд частных домов, торговые объекты, в том числе бизнес-центр, и автомобили.

Как сообщил мэр Сергей Петрин, сотрудники управ районов фиксируют количество поврежденных квартир и машин. В ближайшее время планируется приступить к восстановлению жилья, а также — помочь горожанам получить компенсации из-за повреждения транспортных средств.

На месте работает прокурор Центрального района Виктор Настаушев. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пострадавших.

Алина Морозова