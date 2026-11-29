Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 1 017 беспилотников в ночь на 29 ноября. По информации министерства, воздушные цели перехватывали над 20 регионами России, в том числе над Самарской, Саратовской, Белгородской, Московской и Ростовской областями, а также над Крымом и Татарстаном.