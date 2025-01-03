Под Воронежем от падения подавленных БПЛА пострадали три предприятия

3 января силы ПВО отразили две атаки беспилотников на Воронежскую область. В результате падения аппаратов повреждены здания двух предприятий, на территории еще одного предприятия произошел пожар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

В течение дня в регионе дважды — в 11.15 и 14.00 — объявлялся режим опасности атаки БПЛА. В пригородах Воронежа силами ПВО и средствами РЭБ были обнаружены и подавлены несколько беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет.

По сообщению главы региона, во время первой атаки при падении подавленных БПЛА незначительные повреждения получили здания двух предприятий. Во время отражения второго нападения на территории еще одного предприятия произошло возгорание обломков беспилотника. Их уже потушили.

Юрий Голубь