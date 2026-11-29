Впрочем, у Маска был козырь в рукаве: его команда также выяснила, что армия США неправомерно использовала военный аналог Starlink — систему Starshield. Как пишет The Washington Post, американское правительство купило самую дешевую лицензию, которая позволяет использовать спутники только в наземных операциях. При этом военнослужащие подключались к Starshield и при атаках с помощью беспилотников.