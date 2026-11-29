Каковы обвинения в адрес Spaсe X?
Обзор иностранной прессы
Иран использовал Starlink Илона Маска в операциях против американцев, во всяком случае, об этом пишет The Washington Post. Неназванные сотрудники компании Spaсe X сообщили изданию, что их спутники применяли как минимум в двух атаках на военные объекты США. Инциденты произошли в начале марта. Незадолго до этого Маск объявил, что не станет отключать систему Starlink над территорией Ирана. Как отмечали СМИ, миллиардер пошел на такой шаг по просьбе администрации Трампа. Белый дом настаивал, чтобы при отключении интернета в стране у жителей Исламской Республики сохранялся доступ к альтернативным источникам информации. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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Илона Маска никогда не видели таким яростным. Бизнесмен буквально вышел из себя, когда узнал, что его спутники все-таки попали в руки иранских военных. И это неудивительно, говорят собеседники The Washington Post. В начале 2026-го Space X объявила, что у мирных жителей Ирана останется доступ к Starlink. Более того, их освободят от абонентской платы.
Чтобы терминалы не попали в «нежелательные руки», Маск предложил ввести многоступенчатую процедуру идентификации. Но когда в феврале на Ближнем Востоке разгорелась активная фаза конфликта, эти меры перестали работать. Space X грозил как минимум большой скандал, а в худшем случае — разбирательство властей, которое могло привести к прекращению сотрудничества с Пентагоном.
Впрочем, у Маска был козырь в рукаве: его команда также выяснила, что армия США неправомерно использовала военный аналог Starlink — систему Starshield. Как пишет The Washington Post, американское правительство купило самую дешевую лицензию, которая позволяет использовать спутники только в наземных операциях. При этом военнослужащие подключались к Starshield и при атаках с помощью беспилотников.
В итоге все ограничилось увольнением двух сотрудников Space X и секретным докладом Пентагону. Теперь же, когда история утекла в СМИ, компания и Белый дом воздерживаются от комментариев.
Доподлинно неизвестно, используют ли сейчас Starlink иранские военные. Однако на фоне обвинений со стороны Украины в намеренном замедлении спутниковой связи, ситуация усугубляется. Как пишет Reuters, аналитики все чаще задаются вопросом: нормально ли положение, при котором национальная безопасность США зависит от частной компании?
Тем временем мировая торговля остается парализованной из-за войны. Месяц назад Дональд Трамп объявил, что не планирует новых ударов по Ирану, предпочитая им экономическое давление. Тегеран отвечает Вашингтону атаками на танкеры в Ормузском проливе. В ночь на 29 ноября Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве очередного торгового судна на мине.
Кроме того, могут усилиться атаки на американских военных, отмечает телеканал Al-Jazeera. Ранее Ирак по просьбе США закрыл часть пунктов пропуска на границе с Ираном. В Тегеране считают, что таким образом Вашингтон хочет оказать давление и на сухопутную торговлю страны. Теперь Исламская Республика готовит ответ.