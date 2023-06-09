Беспилотник не попал в окно

Утром 9 июня Воронеж понес первые с начала спецоперации, к счастью, незначительные, потери: три человека получили ранения оконными стеклами в результате взрыва беспилотника, врезавшегося в многоэтажный жилой дом в центре города. От более серьезных последствий спасла случайность: основной удар пришелся на пустующую квартиру, а в соседних помещениях жители находились в удаленных комнатах. Расселения многоэтажки не потребовалось. За реакцией свидетелей происшествия и властей следил корреспондент «Ъ» Олег Мухин.

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Громкий звук жители домов возле главного корпуса Воронежского госуниверситета в центре города услышали примерно в 10:05 пятницы. «Сначала слышали звук, как у газонокосилки, а потом взрыв,— пояснил «Ъ» житель квартиры сверху.— Подумали, что это небольшой квадрокоптер. Огня фактически не было, только небольшое задымление».

Через полчаса сотрудники полиции оцепили подходы к дому на улице Белинского, 21 — последнему высотному зданию перед частным сектором, спускающемуся к водохранилищу. БПЛА, пролетев над малоэтажными зданиями, ударился в кирпичную стену дома в районе третьего этажа (над двумя «офисными»). Оконную раму и обрамлявшие ее кирпичи выбило. На нескольких квадратных метрах фасад обгорел, лохматясь фрагментами отделки и рам. На соседнем балконе остекление вылетело полностью. Стекла пострадали еще в трех-четырех окнах с каждой стороны.

Пожарные проложили рукава к дому, но воду подавать не стали. Запаха гари не чувствовалось.

Вышедшие из дома жильцы спокойно прогуливались возле подъездов: сотрудники полиции оцепили лишь узкий проезд к месту попадания. «Теперь можно и в подвалы начать ходить», — шутили граждане. Панических или расстроенных возгласов не было слышно, напротив, жильцы дома посмеивались. «Ты же охранник и дворник, у тебя метла есть, не мог сбить?» —приставали двое мужчин к третьему.

Охранник дома рассказал «Ъ-Черноземье», что БПЛА ударил в стену возле квартиры №25: «В ней сейчас идет ремонт, никто не живет. Собственнику позвонили, он в курсе». «А вот в соседней квартире бабушка с внуком находились в комнате, далекой от окон,— им повезло»,— добавил житель пострадавшего подъезда. По его словам, взрывной волной выбивало не только наружные стекла, но и внутренние – например, на балконных дверях.

Внутри оцепленной территории ходили сотрудники МВД и ФСБ: региональные управления этих ведомств находятся на соседней улице Володарского. Пожарные обсуждали, что беспилотник, по всей видимости, не влетал в окно: «В этом плане, пожалуй, повезло. Там лежит крыло, колеса и фрагменты, по всей видимости мотора». В единственной машине скорой помощи скучали медработники: трем пострадавшим от осколков стекла быстро оказали помощь на месте и отпустили. Вход в один подъезд загородил полицейский с автоматом.

Через час после удара на место приехала делегация облправительства во главе с губернатором Александром Гусевым. Они быстро осмотрели стену дома, под которой валялись битое стекло и мелкие обломки, и уехали на совещание. Далее вокруг дома принялись бродить сотрудники Следственного комитета с металлоискателями.

Вскоре пожарные получили команду уезжать и принялись неторопливо собирать рукава. Двор постепенно пустел: жильцы расходились по своим делам, а возле подъезда силовики, сотрудники местной администрации и пожарные обсуждали детали. «Несущие конструкции не повреждены»,— утверждал один.— «А как же поврежденная стена, нет ли угрозы?» — сомневался второй. Его дружно разубеждали. Рядом пожарный рассказывал, что с небольшим возгоранием самостоятельно справились работники расположенных в здании офисов. Специалисты пошли осматривать конструкции.

Неподалеку жильцы обсуждали уже не происшествие, а цены на овощи. И лишь иногда они оттаскивали от высокого забора мужчину в черном, пытавшегося попасть домой в обход оцепления: «Так нельзя».

Обсуждение вопроса о несущей стене растянулось на несколько часов. Точку поставил губернатор Александр Гусев. «По высотке: расселение не требуется,— сообщил глава региона в своем telegram-канале.— По информации ТСЖ, там проживают до 90 человек. Сейчас проводится опись поврежденного имущества. Работы по восстановлению начнутся в ближайшие часы, когда будут подписаны соответствующие нормативно-правовые документы. Ремонт планируем вести круглосуточно и завершить оперативно, в течение нескольких дней, подрядчик уже определен. Попросили завод-изготовитель пластиковых окон поставить нашу заявку в первую очередь». По его словам, при ударе также пострадала кровля частного дома, но подробностей глава региона пока не сообщил.