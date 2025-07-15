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Трамп о доверии к миру и Путину, перемирии на Украине. Реакция РФ на ультиматум
Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил России пошлинами в 100%, если она не заключит перемирие с Украиной за 50 дней. 15 июля в интервью BBC он признался, что не теряет надежду на прекращение огня, хотя и разочарован президентом РФ Владимиром Путиным. Американские СМИ, в свою очередь, пишут, что Трамп уверен в победе России, вопрос лишь во времени. Тем временем зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев первым отреагировал на ультиматум Трампа. Главные высказывания — в обзоре «Ъ».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Mark Schiefelbein / AP
О Путине и доверии
- Я разочарован в нем, но не закончил с ним. Но разочарован.
- Я почти никому не доверяю.
О перемирии на Украине
- Соглашение с Россией было близко к подписанию четыре раза.
- Надежда на прекращение огня еще есть.
О НАТО
- НАТО больше не устаревшее объединение, а что-то противоположное. Теперь страны альянса сами оплачивают свои счета.
- Коллективная оборона дает маленьким странам защиту от более крупных.
Реакция России на угрозы Трампа
- Россия не заметила декоративный ультиматум Трампа — Медведев.
Что пишут СМИ о Трампе
- Трамп по-прежнему считает, что Россия в итоге одержит победу в конфликте с Украиной — Politico.
- Трамп рассматривал возможную отправку Украине крылатых ракет Tomahawk — WP.
- Трамп может разрешить Украине использовать 18 уже имеющихся у Киева ракет ATACMS для ударов вглубь России — WP.
- Трамп на прошлой неделе сказал Зеленскому о необходимости усилить давление «не только на Москву, но и на Санкт-Петербург». Трамп уверен, что Путин пойдет на переговоры «только под угрозой применения большей силы» — WP.
- Трамп объявил о поставках оружия Украине не из-за симпатии к Киеву, а потому что он чувствует себя оскорбленным — Atlantic.