Трамп о доверии к миру и Путину, перемирии на Украине. Реакция РФ на ультиматум

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил России пошлинами в 100%, если она не заключит перемирие с Украиной за 50 дней. 15 июля в интервью BBC он признался, что не теряет надежду на прекращение огня, хотя и разочарован президентом РФ Владимиром Путиным. Американские СМИ, в свою очередь, пишут, что Трамп уверен в победе России, вопрос лишь во времени. Тем временем зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев первым отреагировал на ультиматум Трампа. Главные высказывания — в обзоре «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP

О Путине и доверии

Я разочарован в нем, но не закончил с ним. Но разочарован.

Я почти никому не доверяю.

О перемирии на Украине

Соглашение с Россией было близко к подписанию четыре раза.

Надежда на прекращение огня еще есть.

О НАТО

НАТО больше не устаревшее объединение, а что-то противоположное. Теперь страны альянса сами оплачивают свои счета.

Коллективная оборона дает маленьким странам защиту от более крупных.

Реакция России на угрозы Трампа

Россия не заметила декоративный ультиматум Трампа — Медведев.

Что пишут СМИ о Трампе

Трамп по-прежнему считает, что Россия в итоге одержит победу в конфликте с Украиной — Politico.

Трамп рассматривал возможную отправку Украине крылатых ракет Tomahawk — WP.

Трамп может разрешить Украине использовать 18 уже имеющихся у Киева ракет ATACMS для ударов вглубь России — WP.

Трамп на прошлой неделе сказал Зеленскому о необходимости усилить давление «не только на Москву, но и на Санкт-Петербург». Трамп уверен, что Путин пойдет на переговоры «только под угрозой применения большей силы» — WP.

Трамп объявил о поставках оружия Украине не из-за симпатии к Киеву, а потому что он чувствует себя оскорбленным — Atlantic.

Анна Токарева