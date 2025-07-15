Atlantic: Трамп объявил о поставках оружия Украине, потому что чувствует себя униженным

Президент США Дональд Трамп объявил о поставках оружия Украине не из-за симпатии к Киеву, а потому что он чувствует себя оскорбленным. Об этом сообщает Atlantic со ссылкой на неназванных американских чиновников. По их словам, господин Трамп также «чувствует себя униженным, опасаясь показаться слабым». Как утверждает издание, президент России Владимир Путин «выставил Трампа в роли младшего партнера» в их двусторонних отношениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Накануне Дональд Трамп пообещал поставить Киеву оружие на деньги европейских союзников и пригрозил ввести 100%-ные пошлины в отношении РФ и ее партнеров, если мир на Украине не будет достигнут в течение 50 дней.

По данным Politico, президент США при этом уверен, что Россия победит в конфликте. Тем не менее, он призвал Киев «усилить давление» не только на Москву, но и на Санкт-Петербург, выяснила The Washington Post.

Подробнее о позиции Вашингтона читайте в материале «Ъ» «И ты, Трамп».