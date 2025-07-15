Трамп может разрешить использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России

Президент США Дональд Трамп может разрешить Украине использовать 18 имеющихся у нее дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь России. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источник. Дальность полета ATACMS — 300 км.

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По данным издания, господин Трамп также может поручить поставить Украине еще несколько ракет ATACMS. WP пишет, что чиновники Пентагона «месяцами» призывали наносить удары вглубь территории России с использованием ATACMS. Как отмечает издание, каждый раз, когда дальность действия ракеты увеличивалась, российские военные уводили самолеты и другую технику за пределы ее досягаемости, но «теперь это будет сложнее».

WP утверждает, что президент также рассматривал возможную отправку Украине крылатых ракет Tomahawk.

Вчера Дональд Трамп пообещал поставить Киеву оружие на деньги европейских союзников и пригрозил ввести 100%-ные пошлины в отношении РФ и ее партнеров, если мир на Украине не достигнут в течение 50 дней. При этом господин Трамп уверен, что Россия победит в конфликте, пишет Politico.

О позиции Вашингтона — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».