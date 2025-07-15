Politico: Трамп уверен, что Россия победит в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп по-прежнему считает, что Россия в итоге одержит победу в конфликте с Украиной, но вопрос в том, сколько времени это займет. Об этом сообщило Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«У России мощная экономика, мощная армия... И хотя они продвигаются медленно, они все же добиваются прогресса»,— объяснил позицию американского президента неназванный чиновник.

Вчера Дональд Трамп пообещал поставить Киеву оружие на деньги европейских союзников и пригрозил ввести 100%-ные пошлины в отношении РФ и ее партнеров, если мир на Украине не достигнут в течение 50 дней. По данным The Washington Post, господин Трамп призвал Киев усилить давление «не только на Москву, но и на Санкт-Петербург».

О позиции США — в публикации «Ъ» «И ты, Трамп».