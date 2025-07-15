Трамп: соглашение с Россией было близко к подписанию четыре раза

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в президенте России Владимире Путине, но пока «не закончил с ним». Он добавил, что соглашение об урегулировании российско-украинского конфликта было близко к подписанию с Москвой четыре раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

«Я разочарован в нем, но не закончил с ним. Но разочарован»,— сказал Дональд Трамп в интервью BBC. На вопрос о доверии к Владимиру Путину он сказал: «Я почти никому не доверяю».

14 июля президент США заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из России и ее партнеров, если боевые действия на Украине не завершатся в течение 50 дней. До этого он также обещал поддержать законопроект о 500-процентных пошлинах на импорт из стран, которые закупают нефть, газ и другие полезные ископаемые в Росссии.

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».