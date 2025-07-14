Трамп о «суровых пошлинах» на товары из России и поставках оружия Украине

Дональд Трамп в Белом доме провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Президент США выразил недовольство позицией России в вопросе украинского урегулирования. Он пригрозил ввести 100% пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров и рассказал о поставках оружия Украине. Главные заявления господ Трампа и Рютте — в подборке «Ъ».

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Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Я недоволен позицией России по Украине.

Сделку по Украине стоило заключить давно, но она по-прежнему находится в стадии обсуждения.

США введут импортные пошлины в размере 100% на товары из России и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон за 50 дней не договорятся по Украине.

Новый санкционный законопроект США о пошлинах в размере 500% против РФ и ее партнеров не будет иметь смысла.

США и ЕС достигли договоренности о поставках оружия Киеву. Расходы лягут на Европу. Координацией поставок американского оружия Украине будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер.

Достигнутая с Европой сделка по поставкам оружия Киеву «дает шанс» на заключение мира.

Новые поставки оружия из США будут включать системы Patriot. Рассматривается возможность передачи 17 таких комплексов.

Объем военной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО, составит миллиарды долларов.

Россия имеет невероятный потенциал, в том числе с точки зрения торговли.

Беседы с Путиным всегда очень приятны.

Генсек НАТО Марк Рютте

Если бы я был на месте Путина, и слышал бы, что Трамп планирует в эти 50 дней, я бы подумал и сел бы я за стол переговоров.

Трамп принял решение, позволяющее Украине сохранять обороноспособность в условиях конфликта с Россией.

НАТО определит, что Украине нужно, в том числе системы ПВО, дальнобойные ракеты, снаряды, и боеприпасы.

С января 2025 года погибли 100 тыс. российских военных.

После заявлений Трампа российский рынок акций усилил рост до 2%, поднявшись выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи.