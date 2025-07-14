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Трамп о «суровых пошлинах» на товары из России и поставках оружия Украине

Дональд Трамп в Белом доме провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Президент США выразил недовольство позицией России в вопросе украинского урегулирования. Он пригрозил ввести 100% пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров и рассказал о поставках оружия Украине. Главные заявления господ Трампа и Рютте — в подборке «Ъ».

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп

  • Я недоволен позицией России по Украине.
  • Сделку по Украине стоило заключить давно, но она по-прежнему находится в стадии обсуждения.
  • США введут импортные пошлины в размере 100% на товары из России и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон за 50 дней не договорятся по Украине.
  • Новый санкционный законопроект США о пошлинах в размере 500% против РФ и ее партнеров не будет иметь смысла.
  • США и ЕС достигли договоренности о поставках оружия Киеву. Расходы лягут на Европу. Координацией поставок американского оружия Украине будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер.
  • Достигнутая с Европой сделка по поставкам оружия Киеву «дает шанс» на заключение мира.
  • Новые поставки оружия из США будут включать системы Patriot. Рассматривается возможность передачи 17 таких комплексов.
  • Объем военной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО, составит миллиарды долларов.
  • Россия имеет невероятный потенциал, в том числе с точки зрения торговли.
  • Беседы с Путиным всегда очень приятны.

Генсек НАТО Марк Рютте

  • Если бы я был на месте Путина, и слышал бы, что Трамп планирует в эти 50 дней, я бы подумал и сел бы я за стол переговоров.
  • Трамп принял решение, позволяющее Украине сохранять обороноспособность в условиях конфликта с Россией.
  • НАТО определит, что Украине нужно, в том числе системы ПВО, дальнобойные ракеты, снаряды, и боеприпасы.
  • С января 2025 года погибли 100 тыс. российских военных.

После заявлений Трампа российский рынок акций усилил рост до 2%, поднявшись выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи.

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