Трамп о «суровых пошлинах» на товары из России и поставках оружия Украине
Дональд Трамп в Белом доме провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Президент США выразил недовольство позицией России в вопросе украинского урегулирования. Он пригрозил ввести 100% пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров и рассказал о поставках оружия Украине. Главные заявления господ Трампа и Рютте — в подборке «Ъ».
Дональд Трамп
Фото: Nathan Howard / Reuters
Президент США Дональд Трамп
- Я недоволен позицией России по Украине.
- Сделку по Украине стоило заключить давно, но она по-прежнему находится в стадии обсуждения.
- США введут импортные пошлины в размере 100% на товары из России и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон за 50 дней не договорятся по Украине.
- Новый санкционный законопроект США о пошлинах в размере 500% против РФ и ее партнеров не будет иметь смысла.
- США и ЕС достигли договоренности о поставках оружия Киеву. Расходы лягут на Европу. Координацией поставок американского оружия Украине будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер.
- Достигнутая с Европой сделка по поставкам оружия Киеву «дает шанс» на заключение мира.
- Новые поставки оружия из США будут включать системы Patriot. Рассматривается возможность передачи 17 таких комплексов.
- Объем военной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО, составит миллиарды долларов.
- Россия имеет невероятный потенциал, в том числе с точки зрения торговли.
- Беседы с Путиным всегда очень приятны.
Генсек НАТО Марк Рютте
- Если бы я был на месте Путина, и слышал бы, что Трамп планирует в эти 50 дней, я бы подумал и сел бы я за стол переговоров.
- Трамп принял решение, позволяющее Украине сохранять обороноспособность в условиях конфликта с Россией.
- НАТО определит, что Украине нужно, в том числе системы ПВО, дальнобойные ракеты, снаряды, и боеприпасы.
- С января 2025 года погибли 100 тыс. российских военных.
После заявлений Трампа российский рынок акций усилил рост до 2%, поднявшись выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи.